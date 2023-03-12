Beşiktaş'ta gözler Aboubakar'da

Ankaragücü karşısında Beşiktaş'a zaferi getiren Vincent Aboubakar, Başakşehir karşılaşmasında da gollerine devam etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gözler Aboubakar'da
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12 Mart 2023 12:18
Beşiktaş'ta üçüncü sezonundaki ilk golünü Ankaragücü karşısında kaydeden Vincent Aboubakar, takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili görüntüyle de dikkat çekiyor.

Başkent ekibine attığı golle Beşiktaş'a zaferi getiren ve maç sonu, "Acı çekmeden başarılı olamayız. Kötü gidişatı durdurduğumuzu düşünüyorum. Şimdi odaklanma ve maçları kazanma zamanı" diyen Kamerunlu forvet, gollerine devam etmeyi amaçlıyor.

Takım antrenmanlarına ek olarak bireysel çalışmalarda da bulunan başarılı oyuncu, zorlu Başakşehir karşılaşmasında da takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

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