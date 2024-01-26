Beşiktaş lisansını dondurdu!

Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurdu.

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Beşiktaş lisansını dondurdu!
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26 Ocak 2024 19:28
Son güncelleme 26 Ocak 2024 19:34
Beşiktaş'ta sakatlanarak sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'te sıcak bir gelişme yaşandı. 

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurdu.

Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Hadziahmetovic'te 'kısmi ön çarpaz bağ ve dış yan bağ yaralanması' saptandığı ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Hadziahmetovic, 30 karşılaşmada takımına 6 asistlik katkı sağladı.

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