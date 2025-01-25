Beşiktaş, Kelan Martin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Kelan Martin'in sol ayak kemiğinde ödem saptandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş, Kelan Martin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
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25 Ocak 2025 14:01
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Kelan Martin'in sol ayak kemiğinde ödem olduğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımızın 22 Ocak tarihindeki BKT Avrupa Kupası A Grubu Trefl Sopot müsabakası öncesi ısınma sırasında sol ayak bileğinde ağrı hissederek kadrodan çıkarılan oyuncumuz Kelan Martin'in yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol ayak naviküler kemikte stres reaksiyonu ve kemik ödemi saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada 29 yaşındaki basketbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı da aktarıldı.

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