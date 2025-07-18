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Beşiktaş, Bryan Gil için harekete geçti!

Geçtiğimiz sezonu Girona'da kiralık geçiren ve bonservisi Tottenham'da bulunan Bryan Gil, Beşiktaş'ın transfer listesinde.

calendar 18 Temmuz 2025 13:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Bryan Gil için harekete geçti!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol kanat transferi için önemli bir ismi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu La Liga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Tottenham'da bulunan Bryan Gil ile ilgileniyor.

CETA VIGO DA İLGİLENİYOR

24 yaşındaki İspanyol futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra La Liga temsilcisi Celta Vigo da ciddi şekilde ilgileniyor. Her iki kulüp de oyuncunun durumu için Tottenham ile temas kurarken, Gil'in geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

15 MİLYON EURO



Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Bryan Gil, geçtiğimiz sezon Girona formasıyla La Liga'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti. 

Beşiktaş yönetimi, Tottenham'ın kiralama formülüne sıcak bakması halinde transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

GIRONA PERFORMANSI

Girona formasıyla geçen sezon tüm kulvarlardam 32 resmi maça çıkan Bryan Gil, 4 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.

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