Berkan Kutlu'ya talip çıktı: Kocaelispor

Bruno Petkovic'i transfer ederek gündeme gelen Kocaelispor, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusunu gözüne kestirdi.



Yeşil-siyahlılar, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak istiyor.



Sarı-kırmızılılar, Berkan için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken 27 yaşındaki futbolcu için henüz kesin kararını vermedi. Milli oyuncu ise takımda kalmayı ve forma giymek istediğini belirtmişti.



Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta görev alan Kutlu, 1 asist yaptı.