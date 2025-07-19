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Berkan Kutlu'ya talip çıktı: Kocaelispor

Kocaelispor, Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Berkan Kutlu'yu transfer etmek istiyor. Milli oyuncu, Galatasaray'da kalmak istediğini belirtmişti.

calendar 19 Temmuz 2025 16:18 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2025 16:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Berkan Kutlu'ya talip çıktı: Kocaelispor
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Bruno Petkovic'i transfer ederek gündeme gelen Kocaelispor, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusunu gözüne kestirdi.

Yeşil-siyahlılar, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, Berkan için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken 27 yaşındaki futbolcu için henüz kesin kararını vermedi. Milli oyuncu ise takımda kalmayı ve forma giymek istediğini belirtmişti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta görev alan Kutlu, 1 asist yaptı.
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