Haber Tarihi: 22 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 10:13

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB şubat ayı sevk ve celp tarihleri

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, asker olmak için gün sayan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 celp ve sevk tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, bedelli askerlik yapacak olan adaylar, er sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB şubat ayı sevk ve celp tarihleri
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2025 şubat celbiyle bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen on binlerce kişi, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Milli Savunma Bakanlığı duyurusuyla birlikte e-Devlet üzerinden 2025 şubat dönemi celp ve sevkleri duyurulacak. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MSB şubat ayı celp ve sevk tarihleri.

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

2025 ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;

02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025
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