Becao'ya Avrupa ve Brezilya'dan ilgi

Fenerbahçe'de planlamada düşünmeyen Becao'ya Avrupa ve Brezilya'dan istek var.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, Jose Mourinho döneminde şans bulmakta zorlanırken, sakatlık süreci de tecrübeli oyuncunun formasından uzak kalmasına neden oldu.
15 Aralık'ta Başakşehir ile oynanan karşılaşmada çapraz bağ sakatlığı yaşayan Becao, sezonu erken kapatmıştı. Temmuz ayında sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki stoper, bu süreçte kariyerine yeni bir rota çizmeye hazırlanıyor.
Becao'ya İtalya'dan eski takımı Udinese ve Torino'nun ilgi gösterdiği öğrenilirken, Fransa'dan Nantes ve ülkesinden bazı kulüplerin de oyuncu için devrede olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, Jose Mourinho döneminde şans bulmakta zorlanırken, sakatlık süreci de tecrübeli oyuncunun formasından uzak kalmasına neden oldu.
15 Aralık'ta Başakşehir ile oynanan karşılaşmada çapraz bağ sakatlığı yaşayan Becao, sezonu erken kapatmıştı. Temmuz ayında sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki stoper, bu süreçte kariyerine yeni bir rota çizmeye hazırlanıyor.
Becao'ya İtalya'dan eski takımı Udinese ve Torino'nun ilgi gösterdiği öğrenilirken, Fransa'dan Nantes ve ülkesinden bazı kulüplerin de oyuncu için devrede olduğu belirtiliyor.
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