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Beal takasını istemiyor, Washington'da kalmak istiyor

Washington Wizards süperstarı Bradley Beal'ın Wizards'ta kalmak istediği ve takas talep etmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards süperstarı Bradley Beal'ın Wizards'ta kalmak istediği ve takas talep etmediği bildirildi.

Wizards şu anda 4-13 ile NBA'in en kötü derecesini elinde bulundursa da, bu durum Beal'in organizasyona olan bağlılığını azaltmıyor.

The Athletic'den Shams Charania ve Fred Katz'a göre Beal, ABD'nin başkentinde kalma arzusunu dile getirdi ve bir takas talep etmedi.

Charania ve Katz, Wizards'ın da Beal takası ile ilgilenmediklerini belirttiklerini eklediler.

Beal'ın ayrıca medyadaki tasviri konusunda hayal kırıklığına uğradığı ve Washington'da kalmayı seçtiği için genel anlamda tepki gördüğünü hissettiği de kaydedildi.

Beal, Ekim 2019'da Wizards ile iki yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması yapmayı kabul etmişti. Yeni anlaşma önümüzdeki sezon başlayacak ve 2022-23 sezonu için 37.3 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu içerecek.

Beal, bu sezon oynadığı 16 maçta NBA'de 35.0 sayı (sayı krallığında zirvede), 4.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları ile oynuyor.


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