Bayramda ücretsiz otoyollar, köprüler 2025: Avrasya Tüneli, Osmangazi, Çanakkale köprüsü, Niğde otoyolu ücretsiz mi?

Yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz sağlanmıştı.



BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?



Ramazan Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz olması bekleniyor.



Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda;





Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak sağlanmıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan bilgiye göre bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.



BAYRAMDA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?



Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollar 2025 yılı Ramazan Bayramı'nda 9 gün boyunca ücretsiz olup olmayacağı henüz açıklanmadı.



KMO'dan Alternatif Geçişler



KMO'ndan ücretsiz geçmek isteyen sürücüler, D100 karayolunu kullanabilirler.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatili öncesi, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan önemli bir duyuru geldi. Bayram öncesinde sürücülerin merakla beklediği soru olan "Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak?" sorusuna Bakan Uraloğlu cevap verdi. Yaptığı açıklamada, 9 gün boyunca ücretsiz olacak köprü ve otoyolları duyuran Uraloğlu, sürücülerin tercih edebileceği güzergahları da belirtti. Bayram tatili boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara gibi yolların ücretsiz olacağı ifade edildi. Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyolların bedava olacağına dair detaylı bilgiler de paylaşıldı.Ramazan Bayramı'nda köprü ve süreçlerin ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz geçişlerin açıklanması bekleniyor.Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda;