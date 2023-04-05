BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK 2023 - Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli bayram ikramiye ödeme tarihi belli oldu. Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar 2023 sorusu yanıt arıyor. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesi 2023'ün ne kadar olduğunu belirtti. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2023 ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi zaman yatacak, zamlandı mı?Bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşı alan herkesin hesaplarına aktarılacak. Dul ve Yetim aylığı alanlarda bayram ikramiyesinden yararlanabilir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik raporu alanlar, yaşlılık aylığı alanlar Ramazan Bayramı öncesinde ödeme alacak.Ayrıca vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar bayram ikramiyesinden yararlanabilir.Emekli bayram ikramiyesi konusunda araştırmalar sürüyor. İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıllarda 1.100 TL olarak ödenmeye başlanmıştı. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşına yükseltilsin talebi vardı. Yapılan düzenleme ile hem en düşük emekli maaşı, hem de emekli bayram ikramiyesi tutarı yükseltildi. İşte emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.1.100 TL olan emekli bayram ikramiyesi yapılan düzenleme ile 2.000 TL'ye yükseltildi. 15.6 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesinde 2 bin lira emekli ikramiyesi alacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.Buna göre; 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek.Özellikle son dönemlerde enflasyonla mücadele kapsamında birçok maaş türünde artışa gidildi. Son olarak 2023'ün Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına %30 artış yapılmıştı.Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olarak ödeniyordu. En düşük emekli maaşına ara zam yapılarak 7 bin 500 liraya yükseltildi.Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazananlar, bayram ikramiyesi için başvuru olup olmadığını sorgular. EYT ile emekli olan ve maaş bağlananların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.Bayram ikramiyesi ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.