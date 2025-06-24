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Başkan Mesut Çebi, EHF Yönetim Kurulu üyeliğine aday oldu!

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, EHF Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

calendar 24 Haziran 2025 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Başkan Mesut Çebi, EHF Yönetim Kurulu üyeliğine aday oldu!
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) seçimlerinde yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) 17'nci kongresi, 19-20 Eylül 2025 tarihlerinde Avusturya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla EHF yönetim kurulu üyeliğine adaylığını duyurdu.

Adaylığının sadece temsili bir görev olmadığını belirten THF Başkanı Mesut Çebi, "Değerli Hentbol Ailem, 'Yeni Yol Yeni Hentbol' diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı olarak, ülkemizin hentboldaki birikimini ve potansiyelini Avrupa'ya daha güçlü yansıtmak amacıyla Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğumu paylaşmaktan onur duyuyorum. Bu adaylık, sadece bir temsil görevi değil, aynı zamanda Türk hentbolunun uluslararası alandaki etki alanını genişletme, sporcularımızın, kulüplerimizin, hakem ve gözlemcilerimizin Avrupa hentbol ailesi içinde daha görünür ve etkin hale gelmesini sağlama yolunda önemli bir adımdır. Avrupa hentbolunun gelişimine katkı sunarken, ülkemizin vizyonunu, birikimini ve enerjisini bu platforma taşımak, daha fazla iş birliği, daha fazla proje ve daha güçlü bir gelecek için çalışmak en büyük hedefim olacaktır. Bu yolda desteğiniz ve ortak heyecanınızla önemli başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyor, Türk spor camiasına saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



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