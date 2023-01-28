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Barış Esen'in Bloomberg HT'de uzun yıllar görev yaptıktan sonra ekranda olmaması seyircinin dikkatinden kaçmadı. Seyirci, ünlü sunucuyu ekranda göremeyince, "Barış Esen neden ayrıldı? Barış Esen Bloomberg HT'de neden yok mı" sorularını yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...Ekonomi gündemi denilince akla ilk gelen kanallardan olan Bloomberg HT'de uzun yıllar görev yapan Dr. Barış Esen son yayınını yaptı. Kanala veda ettiğini duyuran Dr. Barış Esen takipçilerini ve izleyicilerini üzdü.Bloomberg HT bünyesinde 13 yıl boyunca görev yapan Dr. Barış Esen kanala veda ettiğini açıkladı.Barış Esen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bloomberg HT bu akşam son yayın" dedi.Haber programı sunuculuğu yapan Barış Esen BloombergHT kanalında spikerlik ve sunuculuk yapmaktadır.İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Barış Esen, Galatasaray Üniversitesi Bölgesel ve Stratejik Etüdler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden doktora derecesini aldı. Gazetecilik ve televizyonculuk mesleğine 2004'te CNN Türk Dış Haberler Servisi'nde başladı. 2005 yılından 2010 yılı başına dek SKY Türk haber kanalında muhabir,editör ve sunucu olarak çalıştı. 2010'dan itibaren kuruluş kadrosunda yer aldığı Bloomberg HT'de sunucu-editör olarak görev yapmaktadır. Televizyonda Küresel Piyasalar ve Ekonomik Görünüm, radyoda ise Barış'ın Sesi programlarını sunuyordu. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi Öğretim üyesidir.Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Barış Esen'in İnstagram'da 7 bin takipçisi bulunurken, Twitter'da ise 760 bin takipçisi bulunmaktadır. Özellikle Twitter'ı çok aktif şekilde kullanmaktadır.