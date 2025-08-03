Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den dev teklif!

Galatasaray 'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan dikkat çeken bir teklif geldi.

TV 100 yorumcusu İbrahim Seten'in aktardığı bilgiye göre, Premier League'den bir kulüp, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 35 milyon euro'luk teklif sundu.





PERFORMANSI





Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Barış Alper, 14 gol atıp 5 asist yapmıştı.









