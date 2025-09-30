30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-026'
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
0-226'
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-026'
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
0-026'
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
1-026'
30 Eylül
Marsilya-Ajax
3-027'
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
0-026'

Barış Alper, Alisson'u geçemedi!

Galatasaray, Liverpool maçına pozisyonla başladı. Barış Alper Yılmaz, kaleci Alisson'u geçemedi.

calendar 30 Eylül 2025 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper, Alisson'u geçemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray, mücadeleye pozisyonla başladı.

Yunus'un harika pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak Liverpool kalecisi Alisson, milli futbolcuya geçit vermedi ve top dışarıya gitti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
