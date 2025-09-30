Barış Alper, Alisson'u geçemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray, mücadeleye pozisyonla başladı.
Yunus'un harika pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak Liverpool kalecisi Alisson, milli futbolcuya geçit vermedi ve top dışarıya gitti.
Yunus'un harika pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak Liverpool kalecisi Alisson, milli futbolcuya geçit vermedi ve top dışarıya gitti.
Barış Alper Yılmaz, Alisson'u geçemedi! pic.twitter.com/fLmTWDxvJy
— Sporx (@sporx) September 30, 2025