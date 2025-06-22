Bakan Bak: 'Türk voleybolu olimpiyatlarda madalya getirecek'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Filenin Sultanları"nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) etkili bir performans gösterdiğini söyledi.Bakan Bak, Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Güney Kore'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Güney Kore karşısında galibiyetle sahadan ayrılan takımı tebrik eden Osman Aşkın Bak," dedi.Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu: