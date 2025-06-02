Bahçeşehir Koleji adını yarı finale yazdırdı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji, normal süresi 85-85 biten karşılaşmada TOFAŞ'ı 96-92 yendi.
Konuk ekip, bu skorla serideki durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.
Bahçeşehir Koleji, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
TOFAŞ: Reed 34, Perez 21, Yiğitcan Saybir 8, Tolga Geçim 4, Bankston 9, Trifunovic 5, Berk Demir, Pasecniks 4, Obrien 7
Bahçeşehir Koleji: Smith, Odiase 13, Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Bouteille 5, Şehmus Hazer 5, Simonovic 8, Ponitka 8, Furkan Korkmaz 14
1. Periyot: 24-14
Devre: 42-38
3. Periyot: 61-60
Normal süre: 85-85
5 faulle çıkanlar: 39.59 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), 39.49 Simonovic (Bahçeşehir Koleji)
Konuk ekip, bu skorla serideki durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.
Bahçeşehir Koleji, yarı finalde Fenerbahçe Beko-Türk Telekom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
TOFAŞ: Reed 34, Perez 21, Yiğitcan Saybir 8, Tolga Geçim 4, Bankston 9, Trifunovic 5, Berk Demir, Pasecniks 4, Obrien 7
Bahçeşehir Koleji: Smith, Odiase 13, Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20, Bouteille 5, Şehmus Hazer 5, Simonovic 8, Ponitka 8, Furkan Korkmaz 14
1. Periyot: 24-14
Devre: 42-38
3. Periyot: 61-60
Normal süre: 85-85
5 faulle çıkanlar: 39.59 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), 39.49 Simonovic (Bahçeşehir Koleji)
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