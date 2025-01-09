Ayakta kalan son adam: Mert Günok

Mert Günok, kötü sezonda ayakta kalan adam olarak Beşiktaşlı taraftarların da beğenisini topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ayakta kalan son adam: Mert Günok
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09 Ocak 2025 09:48
Mert Günok, Beşiktaş kariyerinde adeta tarih yazıyor.

Kötü giden bir sezonun ayakta kalan ismi olarak göze çarpan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın yakın tarihinde en iyi kaleciler arasında yer alıyor.

Sosyal medyada yapılan oylamada taraftarlar birinci sıraya Oscar Cordoba'yı ikinci sıraya Fabri'yi üçüncü sıraya da Mert Günok'u koydu.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Mert Günok'un sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başlayacak.
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