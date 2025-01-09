Ayakta kalan son adam: Mert Günok

Mert Günok, Beşiktaş kariyerinde adeta tarih yazıyor.
Kötü giden bir sezonun ayakta kalan ismi olarak göze çarpan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın yakın tarihinde en iyi kaleciler arasında yer alıyor.
Sosyal medyada yapılan oylamada taraftarlar birinci sıraya Oscar Cordoba'yı ikinci sıraya Fabri'yi üçüncü sıraya da Mert Günok'u koydu.
Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Mert Günok'un sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başlayacak.
Kötü giden bir sezonun ayakta kalan ismi olarak göze çarpan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın yakın tarihinde en iyi kaleciler arasında yer alıyor.
Sosyal medyada yapılan oylamada taraftarlar birinci sıraya Oscar Cordoba'yı ikinci sıraya Fabri'yi üçüncü sıraya da Mert Günok'u koydu.
Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Mert Günok'un sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başlayacak.