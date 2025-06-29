Atalanta, Honest Ahanor transferinde mutlu sona yakın!

2008 DOĞUMLU YILDIZ ADAYI

SULEMANA TRANSFERİ DE TAMAM

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'e transfer olan Matteo Ruggeri'nin yerini doldurmak isteyen Atalanta, gözünü Genoa'nın genç yıldızı Honest Ahanor'a çevirdi. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre taraflar, 15 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon euro'yu bulacak bir anlaşma üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya vardı.Henüz 17 yaşındaki Ahanor, potansiyeliyle dikkat çekiyor., geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaparken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.Atalanta, Ahanor'un yanı sıra geçtiğimiz günlerde Southampton'dan'yı da kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, bu transfer içinve gelecekteki satıştan %15 pay içeren bir anlaşmaya imza attı.Geçen sezon, Genoa formasıyla üçü U20 olmak üzere toplamda 9 maça çıkan genç futbolcu 1 gol 1 asistlik skor katkısında bulundu.