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Atalanta, Honest Ahanor transferinde mutlu sona yakın!

Serie A ekibi Atalanta, 2008 doğumlu genç yetenek Honest Ahanor'un transferi için 15 milyon euro + bonuslarla yaklaşık 20 milyon euro'ya, Genoa'yla el sıkıştı.

calendar 29 Haziran 2025 00:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Atalanta, Honest Ahanor transferinde mutlu sona yakın!
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Atletico Madrid'e transfer olan Matteo Ruggeri'nin yerini doldurmak isteyen Atalanta, gözünü Genoa'nın genç yıldızı Honest Ahanor'a çevirdi. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre taraflar, 15 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte toplamda 20 milyon euro'yu bulacak bir anlaşma üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

2008 DOĞUMLU YILDIZ ADAYI

Henüz 17 yaşındaki Ahanor, potansiyeliyle dikkat çekiyor. "La Dea", geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaparken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.


SULEMANA TRANSFERİ DE TAMAM

Atalanta, Ahanor'un yanı sıra geçtiğimiz günlerde Southampton'dan Kamaldeen Sulemana'yı da kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, bu transfer için 17 milyon euro + 4 milyon euro bonus ve gelecekteki satıştan %15 pay içeren bir anlaşmaya imza attı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon, Genoa formasıyla üçü U20 olmak üzere toplamda 9 maça çıkan genç futbolcu 1 gol 1 asistlik skor katkısında bulundu.


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