Haber Tarihi: 29 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 11:02

Askerlik yerleri şubat celbi sorgulama ekranı 2025: Askerlik yerleri açıklandı (MSB şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçları)

Şubat celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Şubat 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden ilan edildi. Peki, şubat celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte 2025 MSB şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama sayfası.

Askerlik yerleri şubat celbi sorgulama ekranı 2025: Askerlik yerleri açıklandı (MSB şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçları)
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2025 şubat celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gidecek olan yükümlüler tarafından merakla bekleniyordu. Şubat celbi sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nce duyuruldu. İşte 2025 MSB şubat celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı.

2025 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 29 Ocak 2025 Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şubat/Mart ve Nisan 2025 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

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