Haber Tarihi: 31 Ocak 2023 16:03 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 16:03

Asgari ücret günlük ne kadar? 2023 asgari ücret günlük net, brüt ne kadar?

Yeni asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde kaç artış yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti kamuoyuna açıkladı. Buna göre, yeni yılda net asgari ücret 8.506 TL oldu. Bu konuda en çok araştırılanlar arasında günlük ücret oldu. Peki, asgari ücret günlük ne kadar? 2023 asgari ücret günlük net, brüt ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar? 2023 asgari ücret günlük net, brüt ne kadar?
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Asgari veya diğer adıyla minimum ücret, işçilere yasal olarak ödenebilecek en düşük maaş tutarıdır. Yani, bir işçiye ödenebilecek minimum ücrettir. 2023 asgari ücreti ise 8.506,80 TL olarak belirlenmiştir. Konut, gıda, ulaşım ve sağlık gibi ihtiyaçların güncel fiyatları, asgari ücretin hesaplanmasında kullanılır. İşverenlerin ve çalışanların her yıl merakla beklediği asgari ücretle ilgili tüm ayrıntıları sizin için derledik. 

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?
Asgari ücretin belirlenmesinde göz önüne alınan gerekçeler ise Resmi Gazete'de şöyle yer aldı:
"Asgari ücret, bilindigi gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2023 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2023 -31/12/2023 tarihleri arasında (333,60) üç yüz otuz üç lira altmış kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca tespit edilen asgari ücretin 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür."

Çalışanlara minimum ödenmesi gereken maaş tutarını belirten asgari ücret, günlük olarak belirlenir. Buna göre, günlük ücret üzerinden aylık ve saatlik ödeme miktarı hesaplanır. Çalışma süresi ise standart olarak haftalık 45 saat kabul edilir. Söz konusu 45 saat, haftada 1,5 gün izin yapıldığı varsayılarak diğer günlere eşit olarak dağıtılır. Bu hesaplamaya göre de günlük çalışma saati 7 saat 30 dakikadır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


2022 Aralık ayında ilan edilen ve 2023 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanacak olan yeni asgari maaşın günlük tutarı 333 TL'dir.

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