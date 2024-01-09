Arda Turan'dan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...

Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile yolları ayırması beklenen 33 yaşındaki oyuncuyla 1. Lig lideri ciddi şekilde ilgileniyor. Görüşmeler birkaç gün içinde başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Turan'dan flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı...
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09 Ocak 2024 11:54
Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile yollarını ayırması beklenen Badou Ndiaye, transferin gözdesi oldu. Senegalli futbolcuya Eyüpspor'un resmi transfer teklifi yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Özellikle hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve 1. Lig'de zirvenin sahibi olan Eyüpspor'un deneyimli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Ndiaye ile Eyüpspor'un resmi görüşmeleri birkaç güne kadar başlayacak. Transferi bitirmeyi hedefleyen İstanbul ekibi, Ndiaye'nin 1. Lig'de forma giymek istememesi halinde yarım sezonluğuna Pendikspor'a kiralayabileceği de gelen haberler arasında yer aldı.

Adana Demir'de 44 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 5 asist üretti.

Daha önce Osmanlı ve Galatasaray formaları giyen Ndiaye, 2022-23 sezonu öncesinde Yunanistan ekibi Aris'ten Adana Demir'e transfer oldu.

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