Ara tatil ne zaman bitecek? 2024-2025 Ara tatil takvimi

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, milyonlarca öğrenci için başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ara tatil tarihlerini duyurdu. Buna göre, kasım ayında öğrenciler yeniden okullarına dönecek. Peki, ara tatil ne zaman bitecek ve okullar hangi tarihte açılacak?

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk ara tatilini yapıyor. 11 Kasım Pazartesi günü başlayan tatil, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ara tatilin bitiminde, öğrenciler 18 Kasım 2024 Pazartesi günü ders başı yaparak eğitime devam edecekler.

Bu eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu dönemin ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlamış olup, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.