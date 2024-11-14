Haber Tarihi: 14 Kasım 2024 13:02 - Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 13:02

Ara tatil ne zaman bitecek? 2024-2025 Ara tatil takvimi

Milyonlarca öğrenci, 2024 2025 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili sürecine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil tarihlerini paylaştı. Takvime göre, öğrenciler kasım ayı içerisinde yeniden okullarına dönüş yapacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

Ara tatil ne zaman bitecek? 2024-2025 Ara tatil takvimi
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2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, milyonlarca öğrenci için başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ara tatil tarihlerini duyurdu. Buna göre, kasım ayında öğrenciler yeniden okullarına dönecek. Peki, ara tatil ne zaman bitecek ve okullar hangi tarihte açılacak?

Ara Tatil Ne Zaman Sona Erecek?

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk ara tatilini yapıyor. 11 Kasım Pazartesi günü başlayan tatil, 15 Kasım Cuma günü sona erecek.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Ara tatilin bitiminde, öğrenciler 18 Kasım 2024 Pazartesi günü ders başı yaparak eğitime devam edecekler.

MEB Takvimi 

Bu eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu dönemin ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlamış olup, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.
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