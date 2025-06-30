AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2025: AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ders başına ücret ne kadar?

2024-2025 AÖF yaz okulu kayıtlarının başlamasıyla birlikte, AÖF öğrenciler kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. AÖF yaz okulu kayıtları için öğrenciler öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısına girerek almak istedikleri dersleri belirlemek zorunda olacak. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ders başına ücret ne kadar?



AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI



Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Kayıtlar 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek.



Öğrenciler, yaz okulunda en fazla 5 ders alabilecek ve alttan ve üstten ders seçilebilecek. Öte yandan pasif öğrenciler de kayıt yaptırabilecek.



Ders başına kayıt ücretleri şu şekilde;



1 Ders: 1.400 TL

2 Ders: 1.585 TL

3 Ders: 1.770 TL

4 Ders: 1.955 TL

5 Ders: 2.140 TL



AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisi oluşmayacak, dolayısıyla hiçbir öğrenci sadece ödeme yaparak kayıt işlemini tamamlayamayacak. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısına girerek almak istedikleri dersleri belirlemek zorunda.



Yaz okulu kapsamında öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Ders seçim işleminin ardından sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme bilgileriyle birlikte kayıt ücreti yatırılarak süreç tamamlanacak.



Öğrencilerin ders seçim ve ödeme adımlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri, kayıtlarının geçerli sayılması açısından büyük önem taşıyor.

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