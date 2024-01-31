Anadolu Efes, Litvanya'da galibiyet arıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 24. haftasında çarşamba günü (Bugün) deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak.Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak ve S Sport2'den yayınlanacak.Bu sezon EuroLeague'de çıktığı 23 maçta 9 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 15'inden yenilgiyle ayrılan Zalgiris ise 16. basamakta yer aldı.Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Zalgiris ile İstanbul'da oynadığı mücadelede sahadan 86-82 galip ayrılmıştı.Anadolu Efes ile Zalgiris, THY EuroLeague'de 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 10'unu ise Zalgiris kazandı.Anadolu Efes, Zalgiris müsabakasıyla Avrupa kupalarında 825. maçını oynayacak.Tarihinde Avrupa'da çıktığı 824 müsabakada 464 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 360 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 577. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 576 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 269'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Efes başantrenörü Erdem Can maç önü görüşlerinde,dedi.Anadolu Efes'in yıldız pivotu Tibor Pleiss ise karşılaşma hakkında şu yorumlarda bulundu:"Çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşılaşacağız. Zalgiris, özellikle evinde çok tehlikeli ve sert bir takım. Euroleague'de kritik haftalara yaklaşıyoruz. Play-off hesaplarımızı sürdürmek için bu maçı ve haftanın ikinci maçını da kazanmalıyız."