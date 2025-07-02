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Altay'da yeni bir dönem!

Bu sezon TFF 3.Lig'de mücadele edecek Altay'da yeni bir döneme girildi.

calendar 02 Temmuz 2025 10:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da yeni bir dönem!
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Gelecek sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da yeni döneme girildi. Yaklaşık 1 sene önce şirketleşme kararı alıp Büyük Altay 1914 A.Ş.'yi kuran siyah-beyazlılar prosedürler tamamlandı.

Mayıs ayı sonunda görev gelen Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetim şirketin kendilerine devredilmesini istemişti. Ardından geçen süreçte prosedürler tamamlandı ve Büyük Altay 1914 A.Ş.'nin mevcut yönetim kuruluna devri önceki gün tescillendi.

Şirketin sahibi olarak ise Başkan Yüksel Gürüz'ün oğlu Görkem Gürüz olarak belirlendi. İç transferdeki son pürüzleri hallederek futbol takımının son halini şekillendirecek yönetim, teknik direktör Tuna Üzümcü ile de resmi olarak anlaşacak.
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