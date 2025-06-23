Altay'da şirket devri

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da şirketleşme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Geçen yıl şirketleşme komisyonu üyeleri tarafından kurulup genel kurulun onayından geçen Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş, 23 Haziran'da yapılan toplantı sonucunda Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetiminde yer alan oğlu Görkem Gürüz'e devredildi. Altay yönetimi, 3'üncü Lig'de yer alan A takımın yarışmacı haklarının şirkete devredilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.Altay'a geçtiğimiz yıl yatırımcı olarak talip olan ve 28 Mayıs'ta göreve gelen yönetimin finansal destekçisi Vahdettin Heyal yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi;