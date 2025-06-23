23 Haziran
Seattle-PSG
0-288'
23 Haziran
Atletico Madrid-Botafogo RJ
0-082'
24 Haziran
Inter Miami CF-Palmeiras
04:00
24 Haziran
FC Porto-Al Ahly SC
04:00
23 Haziran
Mjoendalen-Skeid
1-4
23 Haziran
Bohemian FC-Shamrock
2-0
23 Haziran
Cork City-Drogheda Utd
1-1
23 Haziran
Sligo Rovers-Galway United FC
2-1
23 Haziran
Waterford FC-Shelbourne
2-2
23 Haziran
St. Patrick's Athletic-Derry City
0-1
23 Haziran
PK-35-SJK Akatemia
2-1
23 Haziran
Treaty United-Wexford FC
0-0
23 Haziran
Longford Town-Athlone Town
3-2
23 Haziran
Finn Harps-Dundalk
1-0
23 Haziran
Cobh Ramblers-Kerry FC
1-0
23 Haziran
GIF Sundsvall-Trelleborgs FF
4-2

Altay'da şirket devri

TFF 3. Lig ekibi takımın yarışmacı haklarının şirkete devredilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

calendar 23 Haziran 2025 22:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da şirket devri
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İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da şirketleşme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Geçen yıl şirketleşme komisyonu üyeleri tarafından kurulup genel kurulun onayından geçen Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş, 23 Haziran'da yapılan toplantı sonucunda Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetiminde yer alan oğlu Görkem Gürüz'e devredildi. Altay yönetimi, 3'üncü Lig'de yer alan A takımın yarışmacı haklarının şirkete devredilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

Altay'a geçtiğimiz yıl yatırımcı olarak talip olan ve 28 Mayıs'ta göreve gelen yönetimin finansal destekçisi Vahdettin Heyal yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi; "Altay'ın profesyonel yarışmacı haklarının devri yapılacak olan Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş'nin hisse devirleri bugün itibariyle Yönetim Kurulu Üyemiz Hakkı Görkem Gürüz'e yapılmıştır."

"Büyük Altay'ımız şirketleşme yolunda büyük bir yol katetmiş, bundan sonraki süreç sicil tescili ve federasyon onaylarıyla tamamlanacaktır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun."



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