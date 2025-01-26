Allan Saint-Maximin'in Galatasaray ve şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, Göztepe karşısındaki 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Fransız futbolcu yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;
"Gerçekten zor bir maçtı, çok önemli bir maçtı. Göztepe'ye karşı ilk maçta berabere kalmıştık, son dakikalarda bir gol atmışlardı. Bu maç bizim için final gibiydi. Her maçı kazanmak zorundayız. Şampiyon olmak istiyorsak, bu tip maçları kazanmalıyız. Sezon başından bu yana kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Bu tip maçlar çok önemli. Takım olarak çok güçlü bir karakter ortaya koyduk. Güzel bir galibiyet elde ettik. Takım için çok mutluyum."
"G.SARAY KAZANDI, ÇOK ÖNEMLİYDİ"
"Çok mutluyum. Bizler için çok önemli bir galibiyetti. Galatasaray'ın kazandığı haftada kazanmamız gerekiyordu. Şampiyon olmak istiyorsak galibiyetlerle devam etmemiz gerekiyor. Benim için zor zamanlar oldu. Babamın sağlık sorunları nedeniyle zorlu zamanlarım oldu ama ben her zaman bu camia için savaşmaya devam ediyorum. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamızın doğum gününde kazanmak da güzeldi. Galibiyet için mutluyum. Kardeşim En-Nesyri'nin gollerinden dolayı mutluyum."
"BABAMIN SAĞLIK SORUNLARI..."
"Babamın sağlık sorunları nedeniyle zorlu zamanlarım oldu ama ben her zaman bu camia için savaşmaya devam ediyorum. Babam şu anda daha iyi. Futbolla yaşıyoruz ama benim için en önemlisi ailem. Belirli bir periyot benim için zordu. Babam hastanedeyken zorluk yaşadım psikolojik olarak. Şu anda çok daha iyi. Ben de iyi hissediyorum o iyi olunca. Önemli bir galibiyet aldık. Şu ana kadar çok puan kaybettik. Eğer şampiyon olmak istiyorsak ilk 6'daki takımları yenmemiz gerekiyor. Bu şekilde galibiyetlere devam etmemiz gerekiyor. Herkes benimle ilgili konuşuyor. Her zaman takıma yardım etmeye çalışıyorum. Örneğin bu akşam, asist veya gol atamadım ama takıma yardımcı olmak için savaştım. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."
Fransız futbolcu yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;
"Gerçekten zor bir maçtı, çok önemli bir maçtı. Göztepe'ye karşı ilk maçta berabere kalmıştık, son dakikalarda bir gol atmışlardı. Bu maç bizim için final gibiydi. Her maçı kazanmak zorundayız. Şampiyon olmak istiyorsak, bu tip maçları kazanmalıyız. Sezon başından bu yana kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Bu tip maçlar çok önemli. Takım olarak çok güçlü bir karakter ortaya koyduk. Güzel bir galibiyet elde ettik. Takım için çok mutluyum."
"G.SARAY KAZANDI, ÇOK ÖNEMLİYDİ"
"Çok mutluyum. Bizler için çok önemli bir galibiyetti. Galatasaray'ın kazandığı haftada kazanmamız gerekiyordu. Şampiyon olmak istiyorsak galibiyetlerle devam etmemiz gerekiyor. Benim için zor zamanlar oldu. Babamın sağlık sorunları nedeniyle zorlu zamanlarım oldu ama ben her zaman bu camia için savaşmaya devam ediyorum. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamızın doğum gününde kazanmak da güzeldi. Galibiyet için mutluyum. Kardeşim En-Nesyri'nin gollerinden dolayı mutluyum."
"BABAMIN SAĞLIK SORUNLARI..."
"Babamın sağlık sorunları nedeniyle zorlu zamanlarım oldu ama ben her zaman bu camia için savaşmaya devam ediyorum. Babam şu anda daha iyi. Futbolla yaşıyoruz ama benim için en önemlisi ailem. Belirli bir periyot benim için zordu. Babam hastanedeyken zorluk yaşadım psikolojik olarak. Şu anda çok daha iyi. Ben de iyi hissediyorum o iyi olunca. Önemli bir galibiyet aldık. Şu ana kadar çok puan kaybettik. Eğer şampiyon olmak istiyorsak ilk 6'daki takımları yenmemiz gerekiyor. Bu şekilde galibiyetlere devam etmemiz gerekiyor. Herkes benimle ilgili konuşuyor. Her zaman takıma yardım etmeye çalışıyorum. Örneğin bu akşam, asist veya gol atamadım ama takıma yardımcı olmak için savaştım. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."