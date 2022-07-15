Allahyar'dan Fenerbahçe için itiraf

Fenerbahçe'nin, bonservisi ile Hull City'ye sattığı Allahyar Sayyedmanesh açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'den ayrılmanın kendisi için zor bir karar olmadığını söyleyen İranlı futbolcu, "Championship, gerçekten zorlu ve iyi bir lig. Harika bir kalite var oyun hızlı, bu da iyi bir durum. Futbolda bu tarz oyunu seviyorum, bakalım gelecek yıl neler olacak. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Harika bir takımımız olduğuna inanıyorum ve bu sezon büyük hedeflerimiz var. Yeni sezona yüzde yüz konsantre olarak başlayacağız ve ligi elimizden gelen en iyi yerde bitireceğiz" dedi.



Fenerbahçe ile hazırlık maçından sonra İspanya'ya gittiklerini söyleyen Allahyar, "Lig için iyi bir hazırlık oluyor. Büyük takımlara karşı oynamak her zaman iyidir, bu bizim için iyi bir tecrübe olabilir. Çünkü bu sezon iyi takımlara karşı mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.









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