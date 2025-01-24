Aliağa Petkimspor, Daçka deplasmanında

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hedefini üst sıralar olarak belirleyen Aliağa Petkimspor, cumartesi günü deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.
Aliağa Petkimspor, ligdeki son 3 maçını kazandı. İzmir ekibi, Büyükçekmece, Yalovaspor ve Bursaspor'u mağlup etti. Aliağa Petkimspor ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon'u eleyip son 16'ya adını yazdırdı.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak.
Aliağa Petkimspor, ligdeki son 3 maçını kazandı. İzmir ekibi, Büyükçekmece, Yalovaspor ve Bursaspor'u mağlup etti. Aliağa Petkimspor ayrıca FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon'u eleyip son 16'ya adını yazdırdı.