Ali Koç'tan devlete çağrı: 'Kim izin veriyor bunlara!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 saati aşan basın toplantısında sarı-lacivertliye camiaya yönelik bir takım kasıtlı kararlar alındığını dile getirirken, devlet yetkililerine konuşmasının bazı kısımlarında çağrıda bulundu.
Ali Koç, "Futbol beka sorunudur. Hiç mi devlette otorite yok, bu gidişatı görüp müdahale etmeyecek, el koymayacak, hamle yapmayacak, araştırmayacak. Yok mu? Bu sarmaldan çıkmak için yol haritası bellidir. Bazılarının dediği gibi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Neye gerek vardır, niyet, cesaret, irade. Liyakat demiyorum, 3'ü olanda liyakat vardır. Bu federasyonda bu üçü olduğu için başarılı olmalarını istiyoruz. Dursun Özbek 'Biz size oy verdik, onlar vermedi' diyor, onu değil de bizi destekle diyor. Kime oy verdiğini de bilmiyoruz. Kaybeden başkan, Dursun Özbek'e dönüp 'Bizi sattın' dedi. Allah bizi o günlere düşürmesin inşallah." ifadelerini kullandı.
"BİZE 'ALIŞIN, EKONOMİ KAYI DIŞI DÖNÜYOR' DENDİ"
Fenerbahçe Başkanı, "Bir takım çıktı, 85 milyonun gözünün içine soktu, şanlı formasına bu ismi koydu. Bizim bir toplantı oldu, TFF başkanı ve 4 başkanla. 'Siz google'a bakmadınız mı, bize de geldi bunlar' diye sordum. 'Vallahi, para Ohio, Endonezya, Malezya'dan parça parça gelince vazgeçtik' dedi. Devlet bu cevabı bize vermek zorunda. Bir tarafta yasadışı bahis reklamı yapanlara nelere yapıyorsun, 85 milyonun gözünün içine bakarak biri parayı aldık, diğeri almadık, bir diğeri yarısını aldık geri verdik diyor. Aldın mı, aldıysan harcama limitlerine girdin mi? Bize 'sizi niye ilgilendiriyor?' diyorlar. Harcama limiti boyutu var, vergisi var... Bir yere gittik, 'Alışın. Burası Amerika değil, ülke ekonomisi kayıt dışı ile dönüyor' dediler. Ne demek bu ya! İlk önce 'sizi ne ilgilendirir' diyorlar, düşünebiliyor musunuz!" açıklamasını yaptı.
"BU NASIL BİR DOKUNULMAZLIK!"
Ali Koç, "Bahis soruşturması kapatıldı. Spor Toto, bir üst mahkemeye başvurdu. Ben o şirket olsam, parayla satın alamayacağın reklam yaptım. Yaratılan tartışma, şu basın toplantısı da dahil. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu nasıl bir dokunulmazlık. Kim, nasıl, niye! Fenerbahçe taraftarı bunu sorgulayın." çağrısında bulundu.
"KARABORSA İŞİ... HANIMEFENDİ İDDİANAMEDE ANLATIYOR"
"Karaborsa işi..." diyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, "İddianameyi okuyan var mı? Orada çalışan bir hanımefendinin ifadeleri var, her şeyi detayına kadar anlatıyor. Türk futbolu bitmiş, çalışıyor. Hala normal şeyler yazıyorsunuz! 56 milyon... Durup dururken çıkan rakam değil. Kendi kongre üyeleri ifade etti. Soruşturmaya geldiler, biz açtık tüm belgeleri, 'Passolig'e girin, her şey var 'dedik. 3 müfettişin eli ayağı çektirildi. SOnra soruşturma kapatıldı. Kim izin veriyor tüm bunlara. Sistem niye oraya ayrı başkalarına ayrı çalışıyor." açıklamasını yaptı.
"YAPI CANLI ORGANİZMA"
Ali Koç, sıklıkla söz ettiği 'Yapıdan herhangi bir isme ulaştınız mı?' sorusuna "Fuat Avni kaç kişiydi? Çoktu değil mi? 'Yapı' canlı organizma, devamlı ekleniyor, güçleniyor. Hafife almayın. 'Yapı'da şu yapı, bu yapı, beyefendi değil denecek bir şey değil. Canlı bir mekanizma 'yapı', yaşıyor." cevabını verdi.
"TÜRKİYE'YE BÜYÜK FAYDA SAĞLARIZ"
Ali Koç, "Biz muvaffak olursak, bak futbol demiyorum, Türkiye'ye çok büyük fayda sağlamış oluruz." dedi.
"4.5 DİYOR 10 ÖDÜYOR, VERGİ KAÇIRIYOR"
Fenerbahçe Başkanı, "Saha içi ve saha dışı haksız rekabet diyoruz. Saha dışının en önemli örnekleri burada. Bir de eksik kontratlar var. SPK'ya söylenen ayrı, yöneticinin söylediği ayrı, imaj hakları deniyor. Bunların vergileri verildi mi? 4.5 diyorsun 10 ödüyorsun, bunların vergisi veriliyor mu? Ben sormak zorundayım. Harcama limitine 7.5 başka şey, 15 başka şey. Başka kulüpler niye sorgulamıyor anlamıyorum, hepimizin rekabetini etkiliyor. Baş müfettiş çektirildi, kimse gerçeğine inmek istemiyor. Oh ne güzel bir hayat bu ya. Her şeyi yap, yanına kalsın. Sen söz konusu olunca devlet, yargı, kurum, bürokrasi hiçbiri harekete geçmesin. Geçenlere de 'inin aşağı' densin. Olur mu böyle dünya! Haksız rekabet sadece saha içi, hakemler, VAR mı zannediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
"BU SAVAŞ, 3 TEMMUZ'DAN FARKLI DEĞİL"
"Fenerbahçe'ye açılan savaş, 3 Temmuz'dan farklı değil." diyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, "Biz hala 3 Temmuz'dan ötürü belimizi doğrultamadık. Fenerbahçe bugün ikinciliğe mahkum edilmesi o zihniyetin devamı değil mi! Hangi sektöre yoğunlaştı bu örgüt, bir tanesi futbol. Geçen sezon başkanla ilgili tartışmalar ortada. Bunların yanınında yakınında geçmemiş insanların futbolda olması lazım. Ama yok, yok! Cam tavan, bu da bir cam tavan!" açıklamasını yaptı.
"IŞIK HIZIYLA KAPATILDI"
Ali Koç, "Yasadışı bahis... Rakibimiz sırtında çıktı. Biz ihbar ettik. Spor Toto Teşkilatı'na suç duyurusunda bulunuldu. Rakip takımın başkanı, yöneticilerinin çelişkili ifadelerine rağmen 20 günde detaylı araştırmalar yapılmadan ışık hızıyla takipsizlikle kapatıldı." dedi.
Ali Koç, "Futbol beka sorunudur. Hiç mi devlette otorite yok, bu gidişatı görüp müdahale etmeyecek, el koymayacak, hamle yapmayacak, araştırmayacak. Yok mu? Bu sarmaldan çıkmak için yol haritası bellidir. Bazılarının dediği gibi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Neye gerek vardır, niyet, cesaret, irade. Liyakat demiyorum, 3'ü olanda liyakat vardır. Bu federasyonda bu üçü olduğu için başarılı olmalarını istiyoruz. Dursun Özbek 'Biz size oy verdik, onlar vermedi' diyor, onu değil de bizi destekle diyor. Kime oy verdiğini de bilmiyoruz. Kaybeden başkan, Dursun Özbek'e dönüp 'Bizi sattın' dedi. Allah bizi o günlere düşürmesin inşallah." ifadelerini kullandı.
"BİZE 'ALIŞIN, EKONOMİ KAYI DIŞI DÖNÜYOR' DENDİ"
Fenerbahçe Başkanı, "Bir takım çıktı, 85 milyonun gözünün içine soktu, şanlı formasına bu ismi koydu. Bizim bir toplantı oldu, TFF başkanı ve 4 başkanla. 'Siz google'a bakmadınız mı, bize de geldi bunlar' diye sordum. 'Vallahi, para Ohio, Endonezya, Malezya'dan parça parça gelince vazgeçtik' dedi. Devlet bu cevabı bize vermek zorunda. Bir tarafta yasadışı bahis reklamı yapanlara nelere yapıyorsun, 85 milyonun gözünün içine bakarak biri parayı aldık, diğeri almadık, bir diğeri yarısını aldık geri verdik diyor. Aldın mı, aldıysan harcama limitlerine girdin mi? Bize 'sizi niye ilgilendiriyor?' diyorlar. Harcama limiti boyutu var, vergisi var... Bir yere gittik, 'Alışın. Burası Amerika değil, ülke ekonomisi kayıt dışı ile dönüyor' dediler. Ne demek bu ya! İlk önce 'sizi ne ilgilendirir' diyorlar, düşünebiliyor musunuz!" açıklamasını yaptı.
"BU NASIL BİR DOKUNULMAZLIK!"
Ali Koç, "Bahis soruşturması kapatıldı. Spor Toto, bir üst mahkemeye başvurdu. Ben o şirket olsam, parayla satın alamayacağın reklam yaptım. Yaratılan tartışma, şu basın toplantısı da dahil. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu nasıl bir dokunulmazlık. Kim, nasıl, niye! Fenerbahçe taraftarı bunu sorgulayın." çağrısında bulundu.
"KARABORSA İŞİ... HANIMEFENDİ İDDİANAMEDE ANLATIYOR"
"Karaborsa işi..." diyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, "İddianameyi okuyan var mı? Orada çalışan bir hanımefendinin ifadeleri var, her şeyi detayına kadar anlatıyor. Türk futbolu bitmiş, çalışıyor. Hala normal şeyler yazıyorsunuz! 56 milyon... Durup dururken çıkan rakam değil. Kendi kongre üyeleri ifade etti. Soruşturmaya geldiler, biz açtık tüm belgeleri, 'Passolig'e girin, her şey var 'dedik. 3 müfettişin eli ayağı çektirildi. SOnra soruşturma kapatıldı. Kim izin veriyor tüm bunlara. Sistem niye oraya ayrı başkalarına ayrı çalışıyor." açıklamasını yaptı.
"YAPI CANLI ORGANİZMA"
Ali Koç, sıklıkla söz ettiği 'Yapıdan herhangi bir isme ulaştınız mı?' sorusuna "Fuat Avni kaç kişiydi? Çoktu değil mi? 'Yapı' canlı organizma, devamlı ekleniyor, güçleniyor. Hafife almayın. 'Yapı'da şu yapı, bu yapı, beyefendi değil denecek bir şey değil. Canlı bir mekanizma 'yapı', yaşıyor." cevabını verdi.
"TÜRKİYE'YE BÜYÜK FAYDA SAĞLARIZ"
Ali Koç, "Biz muvaffak olursak, bak futbol demiyorum, Türkiye'ye çok büyük fayda sağlamış oluruz." dedi.
"4.5 DİYOR 10 ÖDÜYOR, VERGİ KAÇIRIYOR"
Fenerbahçe Başkanı, "Saha içi ve saha dışı haksız rekabet diyoruz. Saha dışının en önemli örnekleri burada. Bir de eksik kontratlar var. SPK'ya söylenen ayrı, yöneticinin söylediği ayrı, imaj hakları deniyor. Bunların vergileri verildi mi? 4.5 diyorsun 10 ödüyorsun, bunların vergisi veriliyor mu? Ben sormak zorundayım. Harcama limitine 7.5 başka şey, 15 başka şey. Başka kulüpler niye sorgulamıyor anlamıyorum, hepimizin rekabetini etkiliyor. Baş müfettiş çektirildi, kimse gerçeğine inmek istemiyor. Oh ne güzel bir hayat bu ya. Her şeyi yap, yanına kalsın. Sen söz konusu olunca devlet, yargı, kurum, bürokrasi hiçbiri harekete geçmesin. Geçenlere de 'inin aşağı' densin. Olur mu böyle dünya! Haksız rekabet sadece saha içi, hakemler, VAR mı zannediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
"BU SAVAŞ, 3 TEMMUZ'DAN FARKLI DEĞİL"
"Fenerbahçe'ye açılan savaş, 3 Temmuz'dan farklı değil." diyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, "Biz hala 3 Temmuz'dan ötürü belimizi doğrultamadık. Fenerbahçe bugün ikinciliğe mahkum edilmesi o zihniyetin devamı değil mi! Hangi sektöre yoğunlaştı bu örgüt, bir tanesi futbol. Geçen sezon başkanla ilgili tartışmalar ortada. Bunların yanınında yakınında geçmemiş insanların futbolda olması lazım. Ama yok, yok! Cam tavan, bu da bir cam tavan!" açıklamasını yaptı.
"IŞIK HIZIYLA KAPATILDI"
Ali Koç, "Yasadışı bahis... Rakibimiz sırtında çıktı. Biz ihbar ettik. Spor Toto Teşkilatı'na suç duyurusunda bulunuldu. Rakip takımın başkanı, yöneticilerinin çelişkili ifadelerine rağmen 20 günde detaylı araştırmalar yapılmadan ışık hızıyla takipsizlikle kapatıldı." dedi.