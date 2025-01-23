Alexander Djiku: 'Mourinho'nun etkisi inanılmaz'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olympique Lyon ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerin futbolcusu Alexander Djiku, maç öncesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.
"HER ZAMAN BİR ZEVK"
Lyon'un çok yetenekli bir takım olduğunu belirten Djku, "Avrupa kupalarında mükemmel tarihi olan takımlarla karşılaşmak her zaman için bir zevktir. Onları yakından takip ediyorum ve çok yetenekli oyuncuları olduğunu düşünüyorum" dedi.
"ÇOK TALEPKAR BİRİ"
Hocası Mourinho hakkında övgülerde bulunan stoper oyuncusu, "Onunla aramızda karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ilişki var. Beni, kendimin en iyi versiyonu olmam için zorluyor ve üzerimde büyük bir etkisi var. Çok talepkâr biri fakat başarılı olmasının sebebi de bu." yorumunu yaptı.
"DİNAMİK VE SALDIRGAN"
Fenerbahçe'nin bu sezonu hakkında konuşan Ganalı stoper, "Tadic, Fred, Dzeko, Saint-Maximin ya da En-Nesyri gibi çok iyi oyuncularımız var ve bu oyuncular bize kalite, teknik ve deneyim getiriyor. Bizim stilimiz bir an önce atağa çıkmak fakat aynı zamanda dengeli kalabilmek. Bizi Lyon'a karşı izleyenler, yaratıcılık ve bolca inisiyatif içeren dinamik, saldırgan bir oyun bekleyebilirler." sözlerini sarf etti.
Sarı-lacivertlilerin futbolcusu Alexander Djiku, maç öncesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.
"HER ZAMAN BİR ZEVK"
Lyon'un çok yetenekli bir takım olduğunu belirten Djku, "Avrupa kupalarında mükemmel tarihi olan takımlarla karşılaşmak her zaman için bir zevktir. Onları yakından takip ediyorum ve çok yetenekli oyuncuları olduğunu düşünüyorum" dedi.
"ÇOK TALEPKAR BİRİ"
Hocası Mourinho hakkında övgülerde bulunan stoper oyuncusu, "Onunla aramızda karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ilişki var. Beni, kendimin en iyi versiyonu olmam için zorluyor ve üzerimde büyük bir etkisi var. Çok talepkâr biri fakat başarılı olmasının sebebi de bu." yorumunu yaptı.
"DİNAMİK VE SALDIRGAN"
Fenerbahçe'nin bu sezonu hakkında konuşan Ganalı stoper, "Tadic, Fred, Dzeko, Saint-Maximin ya da En-Nesyri gibi çok iyi oyuncularımız var ve bu oyuncular bize kalite, teknik ve deneyim getiriyor. Bizim stilimiz bir an önce atağa çıkmak fakat aynı zamanda dengeli kalabilmek. Bizi Lyon'a karşı izleyenler, yaratıcılık ve bolca inisiyatif içeren dinamik, saldırgan bir oyun bekleyebilirler." sözlerini sarf etti.