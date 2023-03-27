AK Parti Milletvekili Aday Adayları Listesi 2023 | AKP Adayları Listesi

BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN
SÜLEYMAN SOYLU
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
VOLKAN BOZKIR
ABDULLAH GÜLER
HASAN TURAN
SERAP YAŞAR
AZİZ BABUŞCU
ŞİRİN ÜNAL
CANAN KALSIN
AHMET HAMDİ ÇAMLI
MARKAR ESEYAN
MUSTAFA DEMİR
İFFET POLAT
İBRAHİM YASİN KIRICI
SALİH ÇAKIR
AYŞE BÖHÜRLER
SUNA TARHAN
AHMET HAMDİ GÖRK
HACI MEHMET BAYKURT
MUSTAFA ARABUL
BEYZA SINDIRAÇ
SERKAN HASER
AHMET YILDIZ
EMİNE ÇAKIR
HAMZA KULAKSIZ
SEVDE SENA DAĞLI
ENES KAŞKAŞ
HALİL POYRAZ
NUMAN KURTULMUŞ
MEHMET MUŞ
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
MEHMET DOĞAN KUBAT
TÜLAY KAYNARCA
HALİS DALKILIÇ
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ
NEVZAT ŞATIROĞLU
ZAFER SIRAKAYA
RÜMEYSA KADAK
AHMET MÜCAHİT ARINÇ
MUSTAFA YENEROĞLU
ERKAN KANDEMİR
ŞAMİL AYRIM
ALEV DEDEGİL
YILDIZ SEFERİNOĞLU
ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
MÜRTEZA ZENGİN
AYHAN OĞAN
HAŞİM TAŞKIRAN
RUKEN KİLERCİ
RASİM ERDOĞMUŞ
HATİCE BOZDAĞ
MEHMET UMUR
OYA EREN
BÜLENT DURGUN
ZEHRA ERCAN
ALİ ÇEZİK
HASENE ÇAPAR
SEDAT SAYIMOĞLU
CAHİT KESKİN
SİNAN KARŞIYAKA
HAYRİYE KUZU
MEHMET EMİN AŞIKKUTLU
MÜNİR EREN
1. Mustafa Şentop
2. Mustafa Yel
3. Çiğdem Koncagül
4. Süleyman Kozuva
5. Ayşe Doğan
6. Mestan Özcan
7. Gökhan Diktaş
8. Ahmet Aygün
9. Akın Yılmaz
10. Nihal Erdoğan Köşdere
11. Ercan Üçel
12. Ali Çetin
13. Mustafa Keskin
14. Kamil Çetintaş
15. Hakan Sunal
16. Engin Tekin
17. Necla Cimşir
18. Tuğçe Bozdoğan
19. Engin Gül
20. Mustafa İnci
21. Recep Bıyık
22. Necmi Yıldırım
23. Kerim Atalay
24. Murat Yıldız
25. Fadime Erşahin
26. Anılcan Çolak
27. Burcu Şık
28. Mehmet Şık
29. Beste Emre Güngör
30. Müge Yıldız Topak
31. Faruk Özberk
32. Defne Gezer
33. Hayrettin Çetinkaya
34. Mutlu Acar
35. Ramazan Karadeniz
36. Salih Pirbudak
37. Sedat Güner
38. Serkan Yeşil
39. Abdullah Öge
40. Kenan Akagündüz
41. Av. Cem Karaca
42. Cengiz Hamitoğlu
43. Ahmet Burak Kabaklı
44. Atakan Danış
45. Fikret Özer
ABDULKADİR ÇELİK
AHMET NALBAND
AHMET PALABIYIK
ALİ KESGİN
ALİ YENİLMEZ
ALİHAN KALFA
ALPER DANİŞ ÇANKAYA
AYNİL YAVAŞ
AYŞE NEVİN SERT
BİLAL DEMİR
BURAK ÇULHACIK
CEYLAN ŞENOL ÇETİNOL
DERYA ÖZTÜRK AYDIN
DURSUNALİ YILDIZ
ELİF NUR İNAN
EMİNE KÜBRA DİNDAR
DEMİRAY
ENDER GÖK
FATİH KATIÖZ
FATİH MEHMET FÜZÜN
FİSUN KUMBARACI
GÜZİDE İÇEN KASAP
HALİL İBRAHİM CENGİZ
HAMZA ONUR KARA
HAMZA ŞAHİN
HASAN SAĞAT
HATİCE GÖZETEN
HATİCE YELİZ SİPAHİ
HİDAYET SARI
HÜLYA GEZER
HÜSAMETTİN GÜLER
HÜSEYİN ÖĞÜT
İSMAİL BİLEN
KEMAL BARLIK
MAHİR SEVİNÇ
MALİKE ULUDAĞ
MEHMET ALİ ÖZKAN
MEHMET KOCAMAN
MEHMET SÜLÜN
MURAT BAYBATUR
MUSA DOĞRUL
MUSTAFA ÇALIŞIR
MÜJDAT ŞERAN
MÜRŞİT GEDİZLİ
ORHAN GÜZEL
OZAN ERDEM
ÖMER AKAR
ÖMÜR TÜRKMENOĞLU
REMZİ ŞEKERCİ
SAMED ZENGİNOĞLU
SEDAT ÇETİNKAYA
SEMRA KAPLAN KIVIRCIK
SERKAN EREN
SÜREYYA SAKINÇ
ŞERİF YILMAZ
ŞEVKİ YILDIRIM
ŞULE UYGUR
TAMER AKKAL
UĞUR AYDEMİR
ÜNAL KAYA
YAKUP ATEŞ
YASEMİN ARAS
YAŞAR DEMİREL
ZEKERİYA KAYA
ZEKİ BARAN TOPRAK
ZÜLFİKAR GÜRCAN
1: Abdurrahman Sarı
2: Ahmet Özdemir
3: Ahmet Özdemir (2. sıradakinden farklı)
4: Ahmet Sinan Gökşen
5: Ahmet Şekerli
6: Ahmet Yılmazcan
7: Ali Çevik
8: Ali Kılınç
9: Ali Palta
10: Ali Ünsal
11: Alper Arslan
12: Arap Can Arslankaya
13: Avni Doğan
14: Ayfer Çerçi
15: Ayhan Küçük
16: Aysel Acar
17: Ayşe Kılıç
18: Bekir Kılıç
19: Bekir Söyler
20: Bekir Tarık Yiğit
21: Burhan Birlikbaş
22: Cahit Küçükönder
23: Celalettin Güvenç
24: Cuma Solak
25: Cüneyt Doğan
26: Devlet Gürocak
27: Ebrar Çoban
28: Ejder Okumuş
29: Emel Duman
30: Ender Umut Papuççu
31: Eray Şenay
32: Esra Bolat
33: Eyyup Paçacı
34: Fatih Arpacık
35: Fatih Topaktaş
36: Feyzullah Eren Aşçı
37: Feyzullah Tecirli
38: Güleser Keleş Ermurat
39: Gülşen Arslanhan
40: Gülizar Daşo
41: Habibe Öçal
42: Hakan Dereli
43: Harun Demir
44: Harun Yerhan
45: Hasan Gezginç
46: Hatice Kübra Ergin Kandilcik
47: Hüdanur Akbaba
48: İbrahim Ersoy
49: İbrahim Kaya
50: İdris Tezcan
51: İsmail Safi
52: Kadir Şahin
53: Kadriye Kırdök
54: Kamuran Gaziüstünel
55: Koray Kıraç
56: Köksal Şakalar
57: Mahir Çevik
58: Mahmut Arık
59: Mahmut Toğuz
60: Mahmut Yardımcıoğlu
61: Mehmed Faruk Çetin
62: Mehmet Akif Dağlı
63: Mehmet Akif Demir
64: Mehmet Ceviz
65: Mehmet Cihat Sezal
66: Mehmet Demir
67: Mehmet Fındık
68: Mehmet İlik
69: Mehmet İlker Çitil
70: Mehmet Nurdağı
71: Mehmet Şahin
72: Mesut Kurt
73: Muhammet Kılıç
74: Murat Özdemir
75: Mustafa Çiçek
76: Mustafa Çimen
77: Mustafa Evliya
78: Mustafa Kemal Hançerli
79: Muzaffer Çaylı
80: Muzaffer Taşçı
81: Necati Selvitop
82: Nejdet Yüce
83: Nursel Reyhanlıoğlu
84: Nursi Çeleğen
85: Oğuzkan Güzel
86: Osman Söyler
87: Ökkeş Arslan Şerefoğlu
88: Ökkeş Koyunlu
89: Ömer Oruç Bilal Debgici
90: Ömer Vanlı
91: Özlem Özcan
92: Rabia Akçakaya
93: Ramazan Gürbak
94: Seda Kanat
95: Seher Palalı
96: Seher Yağcı
97: Serdar Salih Çiçekçi
98: Sezai Kurtaran
99: Sultan Ünal
100: Şaban Tekelek
101: Şule Boynueğri
102: Tuba Köksal
103: Turna Polat
104: Türk İslam Karakoç
105: Ülkü Eren
106: Üzeyir Kızılseki
107: Veli Böke
108: Vural Seven
109: Yahya. Yalçıntürk
110: Yakup Arslan
111: Yakup Hamdi Bozdağ
112: Yasemin Yaman Bayazıt
113: Yavuz Selim Kütükçü
114: Yemliha Ekici
115: Yunus Köse
116: Yunus Şahan
117: Zafer Gök
118: Zeynep Sarı
119: Abdullah Akkoyun
120: Davut Beşen
121: Emin Tanın Telbisoğlu
122: Fatih Mehmet Erkoç
123: Hakan Kısakürek
124: Hasan Erdoğan
125: Hatice Şekkele
126: Metin Doğan
127: Remile Cengiz Özkan
128: Sıddık Nadar
129: Ümmüz Birtek
ABDULKADİR KİRLİ
ABDULKADİR KURAN
ABDULKERİM GÖK
ABDULLAH DURDU
ABDULLAH KORKMAZ
ABDULLAH NEJAT KOÇER
ABDULLAH TOMBUL
AHMET ÇELİK
AHMET ERCAN KILIÇ
AHMET KAPLAN
AHMET REMZİ TABUR
AKİF KURT
ALİ ŞAHİN
ANIL COŞKUN
AYŞE NUR MİRKELAM
AYŞE TEYMUR
AYŞEGÜL ÜZER
BAYRAM KEMAL KILIÇ
BÜLENT TANRIÖVER
BÜNYAMİN BOZGEYİK
CAHİT URFAN
CUMA BÜYÜK
CUMA REYHAN
ÇAĞATAY OKTAY
DERYA BAKBAK
DİLEK ÖZDEMİR
DURSUN YILMAZ
ELA ALTIN DONİ
EMRAH ÇETİN
EMRE AKAR
ENES GÖGEBAKAN
ENSARİ TATAR
FARUK ERUSLU
FATİH KARAKUŞ
FERAY YILMAZ
HALİL ERSEN DOĞAN
HALİL KARAKUŞ
HAMİDE SÜRÜCÜ
HANİFİ ÖZDEMİR
HARUN TAŞDEMİR
HASAN DALKILINÇ
HASAN ÖZAYGUT
HASAN TEKE
HATİCE MERVE TATAR
İBRAHİM AĞIRMAN
İBRAHİM HALİL ÖRS
İBRAHİM HALİL ÖTKÜN
İSKENDER YÜKSEL
İSMET ERSOY
İSRAFİL BAHAR
KEMAL ÜRKMEZ
KENAN BABACAN
LATİF KARADAĞ
MAHMUT HORUZ
MALİKE ULUDAĞ
MEHMET AYHAN
MEHMET BOZ
MEHMET ÇINAR
MEHMET ERDOĞAN
MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ
MEHMET GÖRMEZ
MEHMET MENDERES KARADUMAN
MEHMET ÖZDEMİR
MEHMET PERİ
MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
MEHMET SELİM BAĞLI
MEHMET ÜNSAL TEMİN
MEHMET YAŞAR
MEHTİ KARAKUŞ
MELEK EKİCİ
MEMİK TERLEMEZ
MESUT BOZATLI
MİKAİL KÜÇÜKGÖKÇE
MİTHAT POLAT
MUHAMMED EMİN KINIK
MUHAMMED EROL KÖSEOĞLU
MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
MUHAMMED MELAZ AKTOĞ
MUHİTTİN BAY
MUHİTTİN SALİH ŞİMŞEK
MURAT TOPRAK
MUSTAFA ACAR
MUSTAFA AMAÇ
MUSTAFA EDİP İZOL
MUSTAFA YILDIZ
MÜCAHİT KANPOLAT
MÜRŞİT CEVAHİR
MÜSLÜM YÜKSEL
NAİF BÜLBÜL
NEBİ KAPLAN
NECDET BAŞEĞMEZ
NURSİ ÇELEĞEN
ÖMER ŞİMŞEK
ÖMER VANLI
RABİA AKÇAKAYA
RECEP ALTINTAŞ
SADIK AYDOĞAN
SADIK CANDEMİR
SALİH ÇİÇEK
SALİH SÖYLEMEZ
SEDDAR ALTINTAŞ
SEDDAR BÜYÜKKÖMÜRCÜ
SELAHATTİN AKCAN
SELAHATTİN ASLANTAŞ
SELAMİ YETKİNŞEKERCİ
SEMA DİLER
SEMİH AVCI
SERKAN GENÇARSLAN
SERPİL KAVRAK
SEYYİT MÜCAHİT SEYYİD
SİBEL URFALI
SÜLEYMAN ÇİÇEK
ŞAMİL TAYYAR
ŞENEL SAVCI
ŞÜKRAN YILMAZ
ŞÜKRÜ YÜKSEL
TURAN HİNDİ
TURGUT ÖZAL YAHLİZADE
VELİ KIYAK
YAKUP YILDIZ
YASİN DANDAN
YAŞAR KALKAN
YELİZ AÇGAR
ZİHNİ ÇAKIR
Ak Parti Van Milletvekili Aday Adayları:
1 ABDULAHAT ARVAS
2 ABDULLAH ARAS
3 ABDULLAH SADIKSOY
4 ABDULMECİT TARHAN
5 ABDULMENAF TURAN
6 ADNAN İNANÇ
7 ADNAN YÖRÜK
8 AHMET ERDOĞAN
9 AHMET KOÇAK
10 ALİ HAKAN YAVUZ
11 ALİ İHSAN ÇINARBAY
12 ALİ ZOR
13 AZAD KARTAL
14 BEDİR AKBULUT
15 BERRİN SÜRMELİ
16 BURAK GÜLTEPE
17 CELAL ŞEVGİN
18 CEMİL NALBANTOĞLU
19 CENGİZ YAĞİZ
20 CEVDET YILDIZ
21 CİHAN SAYDAŞ
22 ÇAĞATAY AKYOL
23 ÇETİN CAN
24 ÇETİN EBİNÇ
25 EBUBEKİR KAÇMAZ
26 ENİS ÇELİK
27 EREN ADIGÜZEL
28 FATİH ÇİFTCİ
29 FATMA DEGER ERGENÇ
30 FERHAT YAŞAR
31 GALİP İLHANER
32 GÜL TAŞ
33 HACİ DEMİROĞLU
34 HAMİDE TOPRAK
35 HARUN ÇELİK
36 HATİCE ERDOĞAN
37 HAVVA DURAN
38 İBRAHİM BOZKURT
39 İDRİS SAİM GÜVEN
40 İLHAMİ TAŞDEMİR
41 İRFAN KARTAL
42 İSMAİL DEMİR
43 KAYHAN TÜRKMENOĞLU
44 KENAN ATEŞ
45 LEVENT SUBAŞI
46 MALİK ÖZBEY
47 MARİYE KIRMIZIALTIN
48 MEHMET ALİ BİLGİLİ
49 MEHMET FESİH HANÇINAR
50 MEHMET YEKDEŞ
51 MEHTAP ALTER ÜSTÜNKAYA
52 MEMET YILDIZ
53 MUHAMMED AFFAN ORHAN
54 MUHAMMED BURAK HAKTANIR
55 MUHAMMED ÇALAĞAN
56 MUHAMMED FADIL ARVAS
57 MUHAMMED MUSAB İNANÇ
58 MUHAMMED MÜCAHİT ARVAS
59 MURAT CAHİT GÜL
60 MURAT DEMİR
61 NEDİM SAĞLAM
62 NİMETULLAH ARVAS
63 NİZAMETTİN AĞAR
64 OSMAN KIZILBAN
65 OSMAN NURİ GÜLAÇAR
66 ÖMER ARVAS
67 ÖMER FARUK KARAKURT
68 ÖZGE BURAK DEĞER
69 PAŞA KURŞUNLUOĞLU
70 SAVAŞ NURULLAH KIYLIK
71 SELAHATTİN SÖNMEZSOY
72 SELMA BİÇEK
73 SEMİH UZUN
74 SERHAT FURKAN ÖZTÜRKÇÜ
75 SEYFULLAH ÇELENK
76 SUZAN TÜRKOĞLU
77 ŞABAN GÜLTEPE
78 TANER KOÇAK
79 TUFAN TUNÇ
80 TÜRKAY ÖZBEK
81 UĞUR GÜVENER
82 ÜMMÜEBİHA SİNOĞLU
83 VEYSEL ARSLANTOSUN
84 VEYSEL ÜRÜM
85 VEYSİ DAYAN
86 YAKUP ALTUN
87 YASEMİN ARVAS
88 YELİZ ÇELİK
89 YILDIRIM YILDIZ
90 YUNUS EMRE AYDİN
91 YUSUF ADLİ
92 ZAHİR SOĞANDA
93 ZÜBEYT HAKAN PERİHANOĞLU
Ak Parti Karabük Milletvekili Aday Adayları:
Saime Öksüzoğlu
Yeter Akgün
Mehmet Şahin
Hasan Sevdalı
Hüseyin Acar
Muhammet Enes Göktaş
Büşra Ulusoy Çorbacı
Zehra Söylemez
Murat Kocaman
Serranur Özdemir
Yasemin Tarakçı
Gülda Koca
Durmuş Ali Keskinkılıç
Mehmet Ceylan
Niyazi Güneş
İsmail Altınöz
Hüseyin Gündoğdu
Salih Aydın
Nurullah Çelik
Cumhur Ünal
Mehmet Uzun
Mehmet Sarı
Ömer Ayar
Kübra Ekmekçi
Hacer Ünal
Tuncay Böyüközkök
1. Abdullah Zorlu
2. Adem Demircan
3. Adnan Köşker
4. Adnan Uyar
5. Ahmet Köse
6. Ahmet Malkoç
7. Ahmet Safa Toraman
8. Ahmet Şekerci
9. Aksel Cesur
10. Ali Güney
11. Ali Haydar Bulut
12. Ali İhsan Adıgüzel
13. Ali İhsan Yeşilkaya
14.Ali Korkmaz
15. Ali Osman Gür
16.Ali Toltar
17.Alim Erdemir
18.Alpay İzbudak
19.Arif Aküzüm
20.Ayhan Kılıç
21.Aynur Emek
22.Ayşenur Aydın Gümrükcü
23.Bekir Bilal Yaman
24.Berna Abiş
25.Büşra Özbay
26.Büşra Yel
27.Can Çelik
28.Caner Göçmez
29.Celal Çelikbilek
30.Cemalettin Kaflı
31.Cemil Yaman
32.Ceyhun Yalçın
33.Davut Ayyıldız
34.Davut Coşkun Şiviloğlu
35.Emel Ceylan Balcıoğlu
36.Emine Zeybek
37.Emre Genç
38.Emre Kahraman
39.Enes Altuntaş
40.Enes Yılmaz
41.Engin Kaya
42.Erdoğan Şentürk
43.Erkan Aksoy
44.Ersin Küçükateş
45.Esra Köksal
46.Eymen Erol
47.Fatih Sertyüz
48.Fatma Onan
49.Ferhat Yılmaz
50.Galip İlhaner
51.Gülay Artut
52.Gülşah Bakırlı
53.Hakan Çil
54.Hakan Özsoy
55.Halil Dalgıç
56.Halil Güngör Dokuzlar
57.Halil İbrahim Yalnız
58.Halis Çakmak
59.Halit Çokan
60.Hamza Meral
61.Hasan Ayaz
62.Hasan Özaygut
63.Hasan Soba
64.Hicran Bozkurt
65.Hilal Duran
66.Hilal Salihoğlu Turgut
67.Hülya Şenuysal Özdemir
68.Hüseyin Ayaz
69.Hüseyin Öz
70.İbrahim Efe
71.İdris Demir
72.İlhan Kadıoğlu
73.İlkin Doydum
74.İrfan Yıldız
75.İsmail Çalgan
76.İzzet Ege
77.Kenan Seyrek
78.Kutbettin Atahan
79.Kürşat Bulut
80.Mahmut Civelek
81.Mehmet Akif Çeç
82.Mehmet Akif Yılmaz
83.Mehmet Ali Okur
84.Mehmet Bayraktutar
85.Mehmet Ellibeş
86.Mehmet Emin Yılmaz
87.Mehmet Erdal Bilir
88.Mehmet Gökhan Abanoz
89.Mehmet Orman
90.Memet Zeki Canşi
91.Mert Ekinci
92.Merve Akgül
93.Muhammet Enes Savaş
94.Muhammet Kurtuluş
95.Murat Balaban
96.Murat Keleş
97.Murat Ünlü
98.Mustafa Kenan Yılmaz
99.Mustafa Yıldıztekin
100. Mürsel Aygör
101. Nedim Aslan
102. Nedim Malkoç
103. Nejdet Hocaoğlu
104. Nilay Ayran
105. Niyazi İnce
106. Orhan Can
107. Ömer Faruk Ekinci
108. Ömer Faruk Tuncer
109. Ömer Kesen
110. Özcan Aygün
111. Özgür Akci
112. Özlem Kozankurt
113. Rabia Bilgiç
114. Radiye Sezer Katırcıoğlu
115. Ramazan Özkürkçü
116. Ramazan Tuna
117. Ramazan Yavuz
118. Recep Seyyar
119. Rıfat Akbaş
120. Sadettin Hülagü
121. Sami Çakır
122. Savaş Kuş
123. Sayime Yelken
124. Seda Kardaşlar Çelik
125. Selçuk Çakıroğlu
126. Sema Arat
127. Serpil Yılmaz
128. Suat Yazan
129. Şebnem Kocakelçi Elgörmüş
130. Şemsettin Ceyhan
131. Şener Doğan
132. Şermin Delipınar
133. Şükrü Karabacak
134. Taha Eren Tuğrul
135. Tülay Çırak Yakışır
136. Ufuk Ekinci
137. Uğur Oral
138. Ümit Kabay
139. Vahdettin Sağlam
140. Veysal Tipioğlu
141. Yakup Zenbil
142. Yasemin Özdemir
143. Yaşar Alkan
144. Yaşar Çakmak
145. Yavuz Koç
146. Yılmaz Kaya
147. Yılmaz Yumrudaş
148. Zehra Emer
149. Zeki Baran Toprak
150. Zeynep Hocaoğlu
151. Zülfü Sezer
Bursa'da iş insanı İrfan Koç, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.
Antalya'da Ak Parti MKYK Üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.
Elazığ'da İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eden Selahattin Özsoy, AK Parti Elazığ Milletvekili aday adaylığı için başvurdu.
Kütahya'da AK Partiden Adil Biçer, Adnan Ersoy, Agah Aşkın, Ahmet Karabulut, Ahmet Sami Kutlu, Ahmet Tan, Ali Eray Dinler, Aydın Kılıçkan, Ayfer Yıldırım, Batuhan Çokal, Ceyda Çetin Erenler, Dilek Ümran Öztürk, Emine Rumeysa Karaoğlan, Erhan Hisar, Esra Özbek Balcı, Fatma Çakır, Fatma Mendillioğlu, Hakan Uşak, Halil Oyan, Halil Özkul, Hilmi Gümüş, Himmet Özer, Hüseyin Özkan, İdris Sönmez, İshak Gazel, İsmail Hangün, İsmail Tosun, İsmail Yaşa, Kamil Saraçoğlu, Mehmet Ali Aymaz, Mehmet Demir, Mehmet Gül, Mehmet Karakaya, Melek Mankan, Mesut Yörük, Murat Ahmet Başköy, Musa Yılmaz, Mehmet Altuğ Atalay, Mustafa Aydın, Mustafa Özbey, Mustafa Yenipazar, Mücahid Köksal, Necati Kaymak, Osman Zeybek, Ramazan Aydemir, Ramazan Ataş, Rıdvan Durgut, Rıza Kenan Uzman, Salim Karaboğa, Sibel Tuna, Süleyman Yiğit, Şakir Ünal, Yasemin Aşıkovalı Çakır, Yunus Altıngemi ve Zehra Öğüt Demirel milletvekili aday adaylığı için başvurdu.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve Gazeteci Deniz Çağan ve Eğitim Bir-Sen Kayseri eski Şube Başkanı Aydın Kalkan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı.
Samsun Tekkeköy'de Muhammet Üstün, Emrah Baştan, Serhat Erail ve Ömer Naci Yılmaz, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle milletvekilliği aday adaylıklarını açıkladılar.
Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Safa Toraman, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Kocaeli'nin en genç milletvekili aday adayı olan Toraman, "Benim seçmen adayım gençler olacak. Ben hepsini temsilen meclise girmek istiyorum. Hepsinin temsilcisi olma yolunda ilerlemek istiyorum" dedi.
Aydın'da iş insanı Ramazan Subaşı, iş insanı Rıdvan Eşin ve AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Demet Pilevneli AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.
Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Bilal Demir, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.
Ağrı'da Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti. Sayan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu görüş bildirmesinin ardından görevinden istifa etti. Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.
Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, AK Parti'den milletvekilli aday adayı olmak için başvurdu.
Elazığ'da AK Parti gençlik teşkilatının çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Hasan Murat Öz milletvekiliği aday adaylığı için başvurdu.
Zonguldak't a AK Parti Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcıoğlu, görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.
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