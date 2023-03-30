AK Parti Aday Adayları Listesi 2023 | AKP Milletvekili Adayları Listesi





Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de 81 ilde, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası komisyon görüşmelerine geçildi.



Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan 14 komisyon, temayül yoklamaları doğrultusunda adayları değerlendirmeye tabi tutuyor.



Bu kapsamda;





Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon Ankara,



Hamza Dağ başkanlığındaki komisyon Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Hakkari, Van,



Efkan Ala başkanlığındaki komisyon Antalya, Burdur, Karaman, Konya, Mersin,



Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki komisyon İstanbul 2. Bölge, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne,



Mehmet Özhaseki başkanlığındaki komisyon Aydın, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta,



Nurettin Canikli başkanlığındaki komisyon Balıkesir, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir,



Belgin Uygur başkanlığındaki komisyon Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Sakarya, Ordu,



Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge,



Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge,



Vedat Demiröz başkanlığındaki komisyon Adana, Gaziantep Şanlıurfa,



Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Iğdır, Kars, Şırnak, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Muş, Siirt, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır,



Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kocaeli, Sinop, Çorum, Amasya,



Ömer Çelik başkanlığındaki komisyon İzmir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mardin



Fatma Şahin başkanlığındaki komisyon Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Kilis, Çankırı ve Hatay için milletvekillerini belirlemeye çalışıyor.



Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.



Milletvekili adayları 11 Nisan'da açıklanacak



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon, 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak.



Nihai milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek.



AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.



AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan mülakat komisyonları, milletvekili adaylarının belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de 81 ilde, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası komisyon görüşmelerine geçildi.Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan 14 komisyon, temayül yoklamaları doğrultusunda adayları değerlendirmeye tabi tutuyor.başkanlığındaki komisyon Ankara,başkanlığındaki komisyon Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Hakkari, Van,başkanlığındaki komisyon Antalya, Burdur, Karaman, Konya, Mersin,başkanlığındaki komisyon İstanbul 2. Bölge, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne,başkanlığındaki komisyon Aydın, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta,başkanlığındaki komisyon Balıkesir, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir,başkanlığındaki komisyon Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Sakarya, Ordu,başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge,başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge,başkanlığındaki komisyon Adana, Gaziantep Şanlıurfa,başkanlığındaki komisyon Iğdır, Kars, Şırnak, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Muş, Siirt, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır,başkanlığındaki komisyon Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kocaeli, Sinop, Çorum, Amasya,başkanlığındaki komisyon İzmir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mardinbaşkanlığındaki komisyon Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Kilis, Çankırı ve Hatay için milletvekillerini belirlemeye çalışıyor.Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon, 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak.Nihai milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek.AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

İSTANBUL 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. AKP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. CHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, AKP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan AK Parti aday adayları listesiAK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, temayül yoklaması tamamlandı, mülakatlar başladı. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlar, 1 Nisan'a kadar devam edecek.AK Parti'ye aday adaylığı için başvuru yapan 6 bin 25 milletvekili aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmeleri aşamasına geldi.Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyon çalışmalarına başladı.Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Mülakatlar için 5'er kişilik 14 komisyon oluşturuldu. Her bir komisyonda günlük 100 aday adayı mülakata alınacak.AK Parti, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin AK Parti'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.

BERAT ALBAYRAK





NURETTİN CANİKLİ





MUSTAFA ATAŞ





EROL KAYA





VEDAT DEMİRÖZ





RAVZA KAVAKCI KAN





OSMAN BOYRAZ





İSMET UÇMA





MİHRİMAH BELMA SATIR





AHMET BERAT ÇONKAR





HULUSİ ŞENTÜRK





MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT





EYÜP ÖZSOY





SERKAN BAYRAM





FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN





ŞEYMA DÖĞÜCÜ





AZMİ EKİNCİ





HURŞİT YILDIRIM





ALİ SEVİNÇ





TUĞBA ERCAN





SABRİ BALAMAN





ESMA ERSİN





MUSTAFA MİCAN





AHMET ÖZDİNÇ





İBRAHİM İLCİ





SEMANUR KOÇAL





RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ





FİDAN ERDOĞAN AVŞAR





FEYZULLAH TUNA





FUAT KİNSİZ





AHMET AYHAN KAYAOĞLU





SİNEM DEMİR





MUHAMMET ALİ KUMRU





LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU





OKTAY TAN





İSTANBUL 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

SÜLEYMAN SOYLU





FATMA BETÜL SAYAN KAYA





VOLKAN BOZKIR





ABDULLAH GÜLER





HASAN TURAN





SERAP YAŞAR





AZİZ BABUŞCU





ŞİRİN ÜNAL





CANAN KALSIN





AHMET HAMDİ ÇAMLI





MARKAR ESEYAN





MUSTAFA DEMİR





İFFET POLAT





İBRAHİM YASİN KIRICI





SALİH ÇAKIR





AYŞE BÖHÜRLER





SUNA TARHAN





AHMET HAMDİ GÖRK





HACI MEHMET BAYKURT





MUSTAFA ARABUL





BEYZA SINDIRAÇ





SERKAN HASER





AHMET YILDIZ





EMİNE ÇAKIR





HAMZA KULAKSIZ





SEVDE SENA DAĞLI





ENES KAŞKAŞ





HALİL POYRAZ





İSTANBUL 3. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

NUMAN KURTULMUŞ





MEHMET MUŞ





AKİF ÇAĞATAY KILIÇ





MEHMET DOĞAN KUBAT





TÜLAY KAYNARCA





HALİS DALKILIÇ





EMİNE SARE AYDIN YILMAZ





NEVZAT ŞATIROĞLU





ZAFER SIRAKAYA





RÜMEYSA KADAK





AHMET MÜCAHİT ARINÇ





MUSTAFA YENEROĞLU





ERKAN KANDEMİR





ŞAMİL AYRIM





ALEV DEDEGİL





YILDIZ SEFERİNOĞLU





ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET





MÜRTEZA ZENGİN





AYHAN OĞAN





HAŞİM TAŞKIRAN





RUKEN KİLERCİ





RASİM ERDOĞMUŞ





HATİCE BOZDAĞ





MEHMET UMUR





OYA EREN





BÜLENT DURGUN





ZEHRA ERCAN





ALİ ÇEZİK





HASENE ÇAPAR





SEDAT SAYIMOĞLU





CAHİT KESKİN





SİNAN KARŞIYAKA





HAYRİYE KUZU





MEHMET EMİN AŞIKKUTLU





MÜNİR EREN





AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

1. Mustafa Şentop





2. Mustafa Yel





3. Çiğdem Koncagül





4. Süleyman Kozuva





5. Ayşe Doğan





6. Mestan Özcan





7. Gökhan Diktaş





8. Ahmet Aygün





9. Akın Yılmaz





10. Nihal Erdoğan Köşdere





11. Ercan Üçel





12. Ali Çetin





13. Mustafa Keskin





14. Kamil Çetintaş





15. Hakan Sunal





16. Engin Tekin





17. Necla Cimşir





18. Tuğçe Bozdoğan





19. Engin Gül





20. Mustafa İnci





21. Recep Bıyık





22. Necmi Yıldırım





23. Kerim Atalay





24. Murat Yıldız





25. Fadime Erşahin





26. Anılcan Çolak





27. Burcu Şık





28. Mehmet Şık





29. Beste Emre Güngör





30. Müge Yıldız Topak





31. Faruk Özberk





32. Defne Gezer





33. Hayrettin Çetinkaya





34. Mutlu Acar





35. Ramazan Karadeniz





36. Salih Pirbudak





37. Sedat Güner





38. Serkan Yeşil





39. Abdullah Öge





40. Kenan Akagündüz





41. Av. Cem Karaca





42. Cengiz Hamitoğlu





43. Ahmet Burak Kabaklı





44. Atakan Danış





45. Fikret Özer





AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

ABDULKADİR ÇELİK





AHMET NALBAND





AHMET PALABIYIK





ALİ KESGİN





ALİ YENİLMEZ





ALİHAN KALFA





ALPER DANİŞ ÇANKAYA





AYNİL YAVAŞ





AYŞE NEVİN SERT





BİLAL DEMİR





BURAK ÇULHACIK





CEYLAN ŞENOL ÇETİNOL





DERYA ÖZTÜRK AYDIN





DURSUNALİ YILDIZ





ELİF NUR İNAN





EMİNE KÜBRA DİNDAR





DEMİRAY





ENDER GÖK





FATİH KATIÖZ





FATİH MEHMET FÜZÜN





FİSUN KUMBARACI





GÜZİDE İÇEN KASAP





HALİL İBRAHİM CENGİZ





HAMZA ONUR KARA





HAMZA ŞAHİN





HASAN SAĞAT





HATİCE GÖZETEN





HATİCE YELİZ SİPAHİ





HİDAYET SARI





HÜLYA GEZER





HÜSAMETTİN GÜLER





HÜSEYİN ÖĞÜT





İSMAİL BİLEN





KEMAL BARLIK





MAHİR SEVİNÇ





MALİKE ULUDAĞ





MEHMET ALİ ÖZKAN





MEHMET KOCAMAN





MEHMET SÜLÜN





MURAT BAYBATUR





MUSA DOĞRUL





MUSTAFA ÇALIŞIR





MÜJDAT ŞERAN





MÜRŞİT GEDİZLİ





ORHAN GÜZEL





OZAN ERDEM





ÖMER AKAR





ÖMÜR TÜRKMENOĞLU





REMZİ ŞEKERCİ





SAMED ZENGİNOĞLU





SEDAT ÇETİNKAYA





SEMRA KAPLAN KIVIRCIK





SERKAN EREN





SÜREYYA SAKINÇ





ŞERİF YILMAZ





ŞEVKİ YILDIRIM





ŞULE UYGUR





TAMER AKKAL





UĞUR AYDEMİR





ÜNAL KAYA





YAKUP ATEŞ





YASEMİN ARAS





YAŞAR DEMİREL





ZEKERİYA KAYA





ZEKİ BARAN TOPRAK





ZÜLFİKAR GÜRCAN





AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

1: Abdurrahman Sarı





2: Ahmet Özdemir





3: Ahmet Özdemir (2. sıradakinden farklı)





4: Ahmet Sinan Gökşen





5: Ahmet Şekerli





6: Ahmet Yılmazcan





7: Ali Çevik





8: Ali Kılınç





9: Ali Palta





10: Ali Ünsal





11: Alper Arslan





12: Arap Can Arslankaya





13: Avni Doğan





14: Ayfer Çerçi





15: Ayhan Küçük





16: Aysel Acar





17: Ayşe Kılıç





18: Bekir Kılıç





19: Bekir Söyler





20: Bekir Tarık Yiğit





21: Burhan Birlikbaş





22: Cahit Küçükönder





23: Celalettin Güvenç





24: Cuma Solak





25: Cüneyt Doğan





26: Devlet Gürocak





27: Ebrar Çoban





28: Ejder Okumuş





29: Emel Duman





30: Ender Umut Papuççu





31: Eray Şenay





32: Esra Bolat





33: Eyyup Paçacı





34: Fatih Arpacık





35: Fatih Topaktaş





36: Feyzullah Eren Aşçı





37: Feyzullah Tecirli





38: Güleser Keleş Ermurat





39: Gülşen Arslanhan





40: Gülizar Daşo





41: Habibe Öçal





42: Hakan Dereli





43: Harun Demir





44: Harun Yerhan





45: Hasan Gezginç





46: Hatice Kübra Ergin Kandilcik





47: Hüdanur Akbaba





48: İbrahim Ersoy





49: İbrahim Kaya





50: İdris Tezcan





51: İsmail Safi





52: Kadir Şahin





53: Kadriye Kırdök





54: Kamuran Gaziüstünel





55: Koray Kıraç





56: Köksal Şakalar





57: Mahir Çevik





58: Mahmut Arık





59: Mahmut Toğuz





60: Mahmut Yardımcıoğlu





61: Mehmed Faruk Çetin





62: Mehmet Akif Dağlı





63: Mehmet Akif Demir





64: Mehmet Ceviz





65: Mehmet Cihat Sezal





66: Mehmet Demir





67: Mehmet Fındık





68: Mehmet İlik





69: Mehmet İlker Çitil





70: Mehmet Nurdağı





71: Mehmet Şahin





72: Mesut Kurt





73: Muhammet Kılıç





74: Murat Özdemir





75: Mustafa Çiçek





76: Mustafa Çimen





77: Mustafa Evliya





78: Mustafa Kemal Hançerli





79: Muzaffer Çaylı





80: Muzaffer Taşçı





81: Necati Selvitop





82: Nejdet Yüce





83: Nursel Reyhanlıoğlu





84: Nursi Çeleğen





85: Oğuzkan Güzel





86: Osman Söyler





87: Ökkeş Arslan Şerefoğlu





88: Ökkeş Koyunlu





89: Ömer Oruç Bilal Debgici





90: Ömer Vanlı





91: Özlem Özcan





92: Rabia Akçakaya





93: Ramazan Gürbak





94: Seda Kanat





95: Seher Palalı





96: Seher Yağcı





97: Serdar Salih Çiçekçi





98: Sezai Kurtaran





99: Sultan Ünal





100: Şaban Tekelek





101: Şule Boynueğri





102: Tuba Köksal





103: Turna Polat





104: Türk İslam Karakoç





105: Ülkü Eren





106: Üzeyir Kızılseki





107: Veli Böke





108: Vural Seven





109: Yahya. Yalçıntürk





110: Yakup Arslan





111: Yakup Hamdi Bozdağ





112: Yasemin Yaman Bayazıt





113: Yavuz Selim Kütükçü





114: Yemliha Ekici





115: Yunus Köse





116: Yunus Şahan





117: Zafer Gök





118: Zeynep Sarı





119: Abdullah Akkoyun





120: Davut Beşen





121: Emin Tanın Telbisoğlu





122: Fatih Mehmet Erkoç





123: Hakan Kısakürek





124: Hasan Erdoğan





125: Hatice Şekkele





126: Metin Doğan





127: Remile Cengiz Özkan





128: Sıddık Nadar





129: Ümmüz Birtek





AKPARTİ GAZİANTEP ADAY ADAYLAR

ABDULKADİR KİRLİ





ABDULKADİR KURAN





ABDULKERİM GÖK





ABDULLAH DURDU





ABDULLAH KORKMAZ





ABDULLAH NEJAT KOÇER





ABDULLAH TOMBUL





AHMET ÇELİK





AHMET ERCAN KILIÇ





AHMET KAPLAN





AHMET REMZİ TABUR





AKİF KURT





ALİ ŞAHİN





ANIL COŞKUN





AYŞE NUR MİRKELAM





AYŞE TEYMUR





AYŞEGÜL ÜZER





BAYRAM KEMAL KILIÇ





BÜLENT TANRIÖVER





BÜNYAMİN BOZGEYİK





CAHİT URFAN





CUMA BÜYÜK





CUMA REYHAN





ÇAĞATAY OKTAY





DERYA BAKBAK





DİLEK ÖZDEMİR





DURSUN YILMAZ





ELA ALTIN DONİ





EMRAH ÇETİN





EMRE AKAR





ENES GÖGEBAKAN





ENSARİ TATAR





FARUK ERUSLU





FATİH KARAKUŞ





FERAY YILMAZ





HALİL ERSEN DOĞAN





HALİL KARAKUŞ





HAMİDE SÜRÜCÜ





HANİFİ ÖZDEMİR





HARUN TAŞDEMİR





HASAN DALKILINÇ





HASAN ÖZAYGUT





HASAN TEKE





HATİCE MERVE TATAR





İBRAHİM AĞIRMAN





İBRAHİM HALİL ÖRS





İBRAHİM HALİL ÖTKÜN





İSKENDER YÜKSEL





İSMET ERSOY





İSRAFİL BAHAR





KEMAL ÜRKMEZ





KENAN BABACAN





LATİF KARADAĞ





MAHMUT HORUZ





MALİKE ULUDAĞ





MEHMET AYHAN





MEHMET BOZ





MEHMET ÇINAR





MEHMET ERDOĞAN





MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ





MEHMET GÖRMEZ





MEHMET MENDERES KARADUMAN





MEHMET ÖZDEMİR





MEHMET PERİ





MEHMET SAİT KİRAZOĞLU





MEHMET SELİM BAĞLI





MEHMET ÜNSAL TEMİN





MEHMET YAŞAR





MEHTİ KARAKUŞ





MELEK EKİCİ





MEMİK TERLEMEZ





MESUT BOZATLI





MİKAİL KÜÇÜKGÖKÇE





MİTHAT POLAT





MUHAMMED EMİN KINIK





MUHAMMED EROL KÖSEOĞLU





MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER





MUHAMMED MELAZ AKTOĞ





MUHİTTİN BAY





MUHİTTİN SALİH ŞİMŞEK





MURAT TOPRAK





MUSTAFA ACAR





MUSTAFA AMAÇ





MUSTAFA EDİP İZOL





MUSTAFA YILDIZ





MÜCAHİT KANPOLAT





MÜRŞİT CEVAHİR





MÜSLÜM YÜKSEL





NAİF BÜLBÜL





NEBİ KAPLAN





NECDET BAŞEĞMEZ





NURSİ ÇELEĞEN





ÖMER ŞİMŞEK





ÖMER VANLI





RABİA AKÇAKAYA





RECEP ALTINTAŞ





SADIK AYDOĞAN





SADIK CANDEMİR





SALİH ÇİÇEK





SALİH SÖYLEMEZ





SEDDAR ALTINTAŞ





SEDDAR BÜYÜKKÖMÜRCÜ





SELAHATTİN AKCAN





SELAHATTİN ASLANTAŞ





SELAMİ YETKİNŞEKERCİ





SEMA DİLER





SEMİH AVCI





SERKAN GENÇARSLAN





SERPİL KAVRAK





SEYYİT MÜCAHİT SEYYİD





SİBEL URFALI





SÜLEYMAN ÇİÇEK





ŞAMİL TAYYAR





ŞENEL SAVCI





ŞÜKRAN YILMAZ





ŞÜKRÜ YÜKSEL





TURAN HİNDİ





TURGUT ÖZAL YAHLİZADE





VELİ KIYAK





YAKUP YILDIZ





YASİN DANDAN





YAŞAR KALKAN





YELİZ AÇGAR





ZİHNİ ÇAKIR





Ak Parti Van Milletvekili Aday Adayları:





1 ABDULAHAT ARVAS





2 ABDULLAH ARAS





3 ABDULLAH SADIKSOY





4 ABDULMECİT TARHAN





5 ABDULMENAF TURAN





6 ADNAN İNANÇ





7 ADNAN YÖRÜK





8 AHMET ERDOĞAN





9 AHMET KOÇAK





10 ALİ HAKAN YAVUZ





11 ALİ İHSAN ÇINARBAY





12 ALİ ZOR





13 AZAD KARTAL





14 BEDİR AKBULUT





15 BERRİN SÜRMELİ





16 BURAK GÜLTEPE





17 CELAL ŞEVGİN





18 CEMİL NALBANTOĞLU





19 CENGİZ YAĞİZ





20 CEVDET YILDIZ





21 CİHAN SAYDAŞ





22 ÇAĞATAY AKYOL





23 ÇETİN CAN





24 ÇETİN EBİNÇ





25 EBUBEKİR KAÇMAZ





26 ENİS ÇELİK





27 EREN ADIGÜZEL





28 FATİH ÇİFTCİ





29 FATMA DEGER ERGENÇ





30 FERHAT YAŞAR





31 GALİP İLHANER





32 GÜL TAŞ





33 HACİ DEMİROĞLU





34 HAMİDE TOPRAK





35 HARUN ÇELİK





36 HATİCE ERDOĞAN





37 HAVVA DURAN





38 İBRAHİM BOZKURT





39 İDRİS SAİM GÜVEN





40 İLHAMİ TAŞDEMİR





41 İRFAN KARTAL





42 İSMAİL DEMİR





43 KAYHAN TÜRKMENOĞLU





44 KENAN ATEŞ





45 LEVENT SUBAŞI





46 MALİK ÖZBEY





47 MARİYE KIRMIZIALTIN





48 MEHMET ALİ BİLGİLİ





49 MEHMET FESİH HANÇINAR





50 MEHMET YEKDEŞ





51 MEHTAP ALTER ÜSTÜNKAYA





52 MEMET YILDIZ





53 MUHAMMED AFFAN ORHAN





54 MUHAMMED BURAK HAKTANIR





55 MUHAMMED ÇALAĞAN





56 MUHAMMED FADIL ARVAS





57 MUHAMMED MUSAB İNANÇ





58 MUHAMMED MÜCAHİT ARVAS





59 MURAT CAHİT GÜL





60 MURAT DEMİR





61 NEDİM SAĞLAM





62 NİMETULLAH ARVAS





63 NİZAMETTİN AĞAR





64 OSMAN KIZILBAN





65 OSMAN NURİ GÜLAÇAR





66 ÖMER ARVAS





67 ÖMER FARUK KARAKURT





68 ÖZGE BURAK DEĞER





69 PAŞA KURŞUNLUOĞLU





70 SAVAŞ NURULLAH KIYLIK





71 SELAHATTİN SÖNMEZSOY





72 SELMA BİÇEK





73 SEMİH UZUN





74 SERHAT FURKAN ÖZTÜRKÇÜ





75 SEYFULLAH ÇELENK





76 SUZAN TÜRKOĞLU





77 ŞABAN GÜLTEPE





78 TANER KOÇAK





79 TUFAN TUNÇ





80 TÜRKAY ÖZBEK





81 UĞUR GÜVENER





82 ÜMMÜEBİHA SİNOĞLU





83 VEYSEL ARSLANTOSUN





84 VEYSEL ÜRÜM





85 VEYSİ DAYAN





86 YAKUP ALTUN





87 YASEMİN ARVAS





88 YELİZ ÇELİK





89 YILDIRIM YILDIZ





90 YUNUS EMRE AYDİN





91 YUSUF ADLİ





92 ZAHİR SOĞANDA





93 ZÜBEYT HAKAN PERİHANOĞLU





Ak Parti Karabük Milletvekili Aday Adayları:





Saime Öksüzoğlu





Yeter Akgün





Mehmet Şahin





Hasan Sevdalı





Hüseyin Acar





Muhammet Enes Göktaş





Büşra Ulusoy Çorbacı





Zehra Söylemez





Murat Kocaman





Serranur Özdemir





Yasemin Tarakçı





Gülda Koca





Durmuş Ali Keskinkılıç





Mehmet Ceylan





Niyazi Güneş





İsmail Altınöz





Hüseyin Gündoğdu





Salih Aydın





Nurullah Çelik





Cumhur Ünal





Mehmet Uzun





Mehmet Sarı





Ömer Ayar





Kübra Ekmekçi





Hacer Ünal





Tuncay Böyüközkök





KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI:

1. Abdullah Zorlu





2. Adem Demircan





3. Adnan Köşker





4. Adnan Uyar





5. Ahmet Köse





6. Ahmet Malkoç





7. Ahmet Safa Toraman





8. Ahmet Şekerci





9. Aksel Cesur





10. Ali Güney





11. Ali Haydar Bulut





12. Ali İhsan Adıgüzel





13. Ali İhsan Yeşilkaya





14.Ali Korkmaz





15. Ali Osman Gür





16.Ali Toltar





17.Alim Erdemir





18.Alpay İzbudak





19.Arif Aküzüm





20.Ayhan Kılıç





21.Aynur Emek





22.Ayşenur Aydın Gümrükcü





23.Bekir Bilal Yaman





24.Berna Abiş





25.Büşra Özbay





26.Büşra Yel





27.Can Çelik





28.Caner Göçmez





29.Celal Çelikbilek





30.Cemalettin Kaflı





31.Cemil Yaman





32.Ceyhun Yalçın





33.Davut Ayyıldız





34.Davut Coşkun Şiviloğlu





35.Emel Ceylan Balcıoğlu





36.Emine Zeybek





37.Emre Genç





38.Emre Kahraman





39.Enes Altuntaş





40.Enes Yılmaz





41.Engin Kaya





42.Erdoğan Şentürk





43.Erkan Aksoy





44.Ersin Küçükateş





45.Esra Köksal





46.Eymen Erol





47.Fatih Sertyüz





48.Fatma Onan





49.Ferhat Yılmaz





50.Galip İlhaner





51.Gülay Artut





52.Gülşah Bakırlı





53.Hakan Çil





54.Hakan Özsoy





55.Halil Dalgıç





56.Halil Güngör Dokuzlar





57.Halil İbrahim Yalnız





58.Halis Çakmak





59.Halit Çokan





60.Hamza Meral





61.Hasan Ayaz





62.Hasan Özaygut





63.Hasan Soba





64.Hicran Bozkurt





65.Hilal Duran





66.Hilal Salihoğlu Turgut





67.Hülya Şenuysal Özdemir





68.Hüseyin Ayaz





69.Hüseyin Öz





70.İbrahim Efe





71.İdris Demir





72.İlhan Kadıoğlu





73.İlkin Doydum





74.İrfan Yıldız





75.İsmail Çalgan





76.İzzet Ege





77.Kenan Seyrek





78.Kutbettin Atahan





79.Kürşat Bulut





80.Mahmut Civelek





81.Mehmet Akif Çeç





82.Mehmet Akif Yılmaz





83.Mehmet Ali Okur





84.Mehmet Bayraktutar





85.Mehmet Ellibeş





86.Mehmet Emin Yılmaz





87.Mehmet Erdal Bilir





88.Mehmet Gökhan Abanoz





89.Mehmet Orman





90.Memet Zeki Canşi





91.Mert Ekinci





92.Merve Akgül





93.Muhammet Enes Savaş





94.Muhammet Kurtuluş





95.Murat Balaban





96.Murat Keleş





97.Murat Ünlü





98.Mustafa Kenan Yılmaz





99.Mustafa Yıldıztekin





100. Mürsel Aygör





101. Nedim Aslan





102. Nedim Malkoç





103. Nejdet Hocaoğlu





104. Nilay Ayran





105. Niyazi İnce





106. Orhan Can





107. Ömer Faruk Ekinci





108. Ömer Faruk Tuncer





109. Ömer Kesen





110. Özcan Aygün





111. Özgür Akci





112. Özlem Kozankurt





113. Rabia Bilgiç





114. Radiye Sezer Katırcıoğlu





115. Ramazan Özkürkçü





116. Ramazan Tuna





117. Ramazan Yavuz





118. Recep Seyyar





119. Rıfat Akbaş





120. Sadettin Hülagü





121. Sami Çakır





122. Savaş Kuş





123. Sayime Yelken





124. Seda Kardaşlar Çelik





125. Selçuk Çakıroğlu





126. Sema Arat





127. Serpil Yılmaz





128. Suat Yazan





129. Şebnem Kocakelçi Elgörmüş





130. Şemsettin Ceyhan





131. Şener Doğan





132. Şermin Delipınar





133. Şükrü Karabacak





134. Taha Eren Tuğrul





135. Tülay Çırak Yakışır





136. Ufuk Ekinci





137. Uğur Oral





138. Ümit Kabay





139. Vahdettin Sağlam





140. Veysal Tipioğlu





141. Yakup Zenbil





142. Yasemin Özdemir





143. Yaşar Alkan





144. Yaşar Çakmak





145. Yavuz Koç





146. Yılmaz Kaya





147. Yılmaz Yumrudaş





148. Zehra Emer





149. Zeki Baran Toprak





150. Zeynep Hocaoğlu





151. Zülfü Sezer





Bursa'da iş insanı İrfan Koç, Ak Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.





Antalya'da Ak Parti MKYK Üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.





Elazığ'da İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa eden Selahattin Özsoy, AK Parti Elazığ Milletvekili aday adaylığı için başvurdu.





Kütahya'da AK Partiden Adil Biçer, Adnan Ersoy, Agah Aşkın, Ahmet Karabulut, Ahmet Sami Kutlu, Ahmet Tan, Ali Eray Dinler, Aydın Kılıçkan, Ayfer Yıldırım, Batuhan Çokal, Ceyda Çetin Erenler, Dilek Ümran Öztürk, Emine Rumeysa Karaoğlan, Erhan Hisar, Esra Özbek Balcı, Fatma Çakır, Fatma Mendillioğlu, Hakan Uşak, Halil Oyan, Halil Özkul, Hilmi Gümüş, Himmet Özer, Hüseyin Özkan, İdris Sönmez, İshak Gazel, İsmail Hangün, İsmail Tosun, İsmail Yaşa, Kamil Saraçoğlu, Mehmet Ali Aymaz, Mehmet Demir, Mehmet Gül, Mehmet Karakaya, Melek Mankan, Mesut Yörük, Murat Ahmet Başköy, Musa Yılmaz, Mehmet Altuğ Atalay, Mustafa Aydın, Mustafa Özbey, Mustafa Yenipazar, Mücahid Köksal, Necati Kaymak, Osman Zeybek, Ramazan Aydemir, Ramazan Ataş, Rıdvan Durgut, Rıza Kenan Uzman, Salim Karaboğa, Sibel Tuna, Süleyman Yiğit, Şakir Ünal, Yasemin Aşıkovalı Çakır, Yunus Altıngemi ve Zehra Öğüt Demirel milletvekili aday adaylığı için başvurdu.





Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve Gazeteci Deniz Çağan ve Eğitim Bir-Sen Kayseri eski Şube Başkanı Aydın Kalkan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı.





Samsun Tekkeköy'de Muhammet Üstün, Emrah Baştan, Serhat Erail ve Ömer Naci Yılmaz, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle milletvekilliği aday adaylıklarını açıkladılar.





Kocaeli'de 18 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Safa Toraman, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Kocaeli'nin en genç milletvekili aday adayı olan Toraman, "Benim seçmen adayım gençler olacak. Ben hepsini temsilen meclise girmek istiyorum. Hepsinin temsilcisi olma yolunda ilerlemek istiyorum" dedi.





Aydın'da iş insanı Ramazan Subaşı, iş insanı Rıdvan Eşin ve AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Demet Pilevneli AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.





Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Bilal Demir, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.





Ağrı'da Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti. Sayan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu görüş bildirmesinin ardından görevinden istifa etti. Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.





Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, AK Parti'den milletvekilli aday adayı olmak için başvurdu.





Elazığ'da AK Parti gençlik teşkilatının çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Hasan Murat Öz milletvekiliği aday adaylığı için başvurdu.





Zonguldak't a AK Parti Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcıoğlu, görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurdu.





ŞANLIURFA AK PARTİ VEKİL ADAY ADAYLARI LİSTESİ

ABDULKADİR AK





ABDULKADİR AYDIN





ABDULKADİR EMİN ÖNEN





ABDULKADİR KİRLİ





ABDULKADİR KOL





ABDULKADİR KURAN





ABDULKADİR POYRAZ





ABDULKADİR TURGUT





ABDULKERİM GÖK





ABDULLAH AKSAK





ABDULLAH ERİK





ABDULRAHİM VARLI





ABDURRAHİM TERCAN





ABDURRAHİM TORU





ABDURRAHMAN DÖĞÜCÜ





ABDURRAHMAN EYYÜPOĞLU





ABDURRAHMAN UYSAL





ABDÜLKADİR AYKUT





ABDÜRRAHİM DUSAK





ADNAN ALKIŞ





AHMET AKAY





AHMET AKSOY





AHMET ARSLAN





AHMET ASLAN





AHMET BIŞAROĞLU





AHMET CENGİZ





AHMET ÇINAR





AHMET DADAK





AHMET DEMİRKAN





AHMET FAİK SERT





AHMET GÜZELÇİÇEK





AHMET KAPLAN





AHMET KARACADAĞ





AHMET KAYAN





AHMET KAYTAN





AHMET KIRAN





AHMET ORUÇ





AHMET ÖZGÜR KARABULUT





AHMET SAMBUR





AHMET VAHİTOĞLU





ALİ AKSOY





ALİ ALMA





ALİ BÜYÜKASLAN





ALİ İHSAN DELİOĞLU





ALİ RIZA GÖK





ALİ SANCAR





ALİ SARUHAN





ALİ TUTAK





ALİ YILDIRIM





ALİCAN ÜÇDEMİR





ARSAN ASLAN





AYDIN ÖZTÜRK





AYHAN TİMURTAŞ





AYNUR KILIÇ





AYSEL DONDURMACI





AYŞEGÜL GÜLTEKİN





AZİZ ASLAN





AZİZ KARAGÖZ





AZİZ KORAK





BAHATTİN YILDIZ





BASRİ YILDIRIM





BAVER PARLAK





BERİVAN ÇELLİK





BESTAMİ KIRMIZI





BİLAL AÇİN





BİRGÜL MESÇİ





BÜLENT BÜYÜKASLAN





BÜLENT SUNAY





CASIM NOĞAY





CELAL KAYA





CELALETTİN SAYAN





CEVAHİR ASUMAN YAZMACI





CİHAN GÜVEN





CUMA AKSOY





CUMA BÜYÜK





ÇAĞATAY OKTAY





DEMET SAATÇI GÜVEN





DEVRİM EKE





DİLŞAH ÖZTÜRKMEN





DOĞAN ÇAKIRBEY





EKREM TEKİN





ELA ALTIN DONİ





ELİF DİLARA AYATA





EMİNE AVDAN





EMİNE YILDIRIM





EMRAH DOĞAN





EMRE ATÇI





EMRE KARAÇİZMELİ





ENGİN DİNÇ





ERDOĞAN TUTKAN





ERGÜN EREN





ERGÜN EROL





ESMA CANAN ÇELEBİ





EYYUP ÖZTÜRK





EYYÜP AVU





EYYÜP OKTAY FIRAT





EYYÜP TARIMAK





FARUK ARSLAN





FARUK EVRAN





FATİH ŞENBAYRAM





FERHAT ÖZAĞAÇHANLI





FERİDUN EREN





FETHİ GÜZEL





FEVZEDDİN GÖK





FEVZİ AVCI





FEYYAZ GÜNDOĞAN





FIRAT ATAŞ





FİLİZ OFLAZ





FUAT DOĞAN





GÜLER KAMA İZOL





GÜNGÖR GÖNÜLLÜ





GÜRKAN AYAYDIN





HADİ DİKEN





HALAF KETE





HALAF YILDIZ





HALİL ATAŞ





HALİL İBRAHİM ALTUNDAL





HALİL ÖZCAN





HALİL ÖZŞAVLI





HALİS ORUÇ TABAK





HALİT ÇOKAN





HAMİDE SÜRÜCÜ





HASAN ÇAY





HASAN İZOL





HASAN PINAR





HASAN SUYUN





HAŞİM İZOL





HAŞİM ŞEYHANLIOĞLU





HATUN KOÇBABA





HİKMET BAŞAK





HİKMET DOKUMACI





HÜSEYİN ASLIHAN





HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT





HÜSEYİN İNAN





HÜSEYİN KUŞ





HÜSEYİN YILDIRIM





İBRAHİM ABA





İBRAHİM ÇOBAN





İBRAHİM EMRE AYDIN





İBRAHİM EYYÜPOĞLU





İBRAHİM HALİL BEGAOĞLU





İBRAHİM HALİL ÖTKÜN





İBRAHİM HALİL PELTEK





İBRAHİM HALİL ŞEHMUSOĞLU





İBRAHİM HALİL TEMİRTEKİN





İBRAHİM HALİL YILDIZ





İBRAHİM KARAK





İBRAHİM ÖZYAVUZ





İBRAHİM SOYDAŞ





İBRAHİM TATLISES





İBRAHİM UÇAR





İDRİS ASLAN ŞIHANLIOĞLU





İSA DÖĞMECİ





İSA FİDANOĞLU





İSA KUŞ





İSKENDER YÜKSEL





İSMAİL ALKAN





İSMAİL ALPYİĞİT





İSMAİL ARTAN





İSMAİL HAKKI ÜLKER





İSMAİL HATİPOĞLU





İSMAİL IŞIKDAĞ





İSMAİL KARTAL





İSMAİL MENTEŞ





İSMET ŞAKIR





İZZETTİN TOPRAK





KADİR KILIK





KADRİ DEMİR





KADRİ ÖZER





KAMİLE ÖZDEMİR





KASIM KETE





KEMALETTİN YILMAZTEKİN





KÜBRA DÖRTKARDEŞ





LOKMAN BEYAZ





LÜTFİ BAĞCI





MAHMUT AKTAŞ





MAHMUT ASKER KÜÇÜKKAYA





MAHMUT ATAMAN





MAHMUT BAYAT





MAHMUT BULŞAN





MAHMUT FELHAN





MAHMUT KAÇAR





MAHMUT KANDEMİR





MAHMUT KARADAŞ





MAHMUT RUFAİOĞLU





MAHMUT YEKSATAN





MAHMUT YILMAZ





MEHMET ADANIR





MEHMET AKGÜN





MEHMET AKYÜREK





MEHMET ALAK





MEHMET ALİ BÜRKEK





MEHMET ALİ CAYLAN





MEHMET ALİ CEVHERİ





MEHMET ALİ DEGDEŞ





MEHMET ALİ ÖZKARAKEÇİ





MEHMET ALTUN





MEHMET AYHAN





MEHMET BAKİ KURT





MEHMET BİLAL BUCAK





MEHMET CEM BEYAZ





MEHMET DEMİR





MEHMET DOĞAN





MEHMET EKİNCİ





MEHMET EKİNCİ





MEHMET EMİN KILIÇ





MEHMET FARUK PINARBAŞI





MEHMET FATİH AKSOY





MEHMET FATİH AS





MEHMET GÜL





MEHMET GÜLÜM





MEHMET GÜNAK





MEHMET GÜRBÜZER





MEHMET HANİF ASLANBEY





MEHMET HÜSEYİN ASLAN





MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ





MEHMET KARAVAR





MEHMET KARTAL





MEHMET KAYA





MEHMET KAZ





MEHMET KOÇ





MEHMET KOÇ





MEHMET MASKAN





MEHMET NEDİM ÖBEK





MEHMET RAĞIP YILDIRIM





MEHMET REŞAT NOĞAY





MEHMET SAİT AYDIN





MEHMET SALİH GÜNTEKİN





MEHMET SELİM BAĞLI





MEHMET SERHAT ÇADIRCI





MEHMET SİNAN İZOL





MEHMET UMUT TUNCER





MEHMET VEYSİ FIRAT





MEHMET YAŞAR





MEHMET YILDIRIM





MEMET CAN HALLAÇ





MERVA SEFA GÖK





MERYEM KURT





MERYEM TOKTAN





MİHRİP HÜSEYİN GÖKTAŞ





MUCAHİT ŞEKER





MUHABBET GÜNERİ





MUHAMMED BAKIR KINACIOĞLU





MUHAMMED İBRAHİM ÖNCEL





MUHAMMED MÜENNİS HAZNEVİ





MUHAMMED TÜRKDİLİ





MUHAMMET DÖNMEZLER





MUHARREM GÜMÜŞTAŞ





MURAT ASLAN





MURAT BOZKURT





MURAT ÇAKMAK





MUSA GÖK





MUSTAFA ALKAN





MUSTAFA AMAÇ





MUSTAFA AYGÜN





MUSTAFA BALIKÇI





MUSTAFA DEMİR





MUSTAFA EDİP İZOL





MUSTAFA HALAT





MUSTAFA PAKIR





MUSTAFA TEKKE





MUSTAFA YAVUZ





MÜSLÜM KAYHAN İNAN





MÜSLÜM TÜYSÜZ





NEBİ KAPLAN





NECMETTİN ÇİFTÇİ





NECMETTİN İZOL





NECMİ SOLHAN





NEDİM ÖZKAN





NEVZAT BUGENÇ





NİHAT ÇİFTÇİ





NİHAT KILIÇ





NİHAT ÖZGÖNÜL





NUSRET DOĞAN





NÜSRET AYDOĞAN





OSMAN TEMİZBAŞ





ÖMER ACAR





ÖMER AY





ÖMER DEMİR





ÖMER FARUK BAYIK





ÖMER FARUK BÜRTEK





ÖMER FARUK GÖKKAN





ÖMER FARUK KARAHAN





ÖMER HACIKAMİLOĞLU





ÖMER SALİH ÜNLÜ





ÖMER YAŞAR





ÖZCAN LEVENT ERDEM





PINAR ÇUVANLIOĞLU ORTAÇ





PINAR FİTKİ





RABİA DEMİR





RAĞIP YAZMACI





RAMAZAN ARKAN





RAMAZAN DAĞKESEN





RAMAZAN MERVEYANOĞLU





RECEP ARSLANTAŞ





REMZİ TÜRKMEN





REMZİYE AÇAR YILMAZ





SADDAM KAYA





SEDAT DENEK





SEDAT ERTÜRK





SELAMİ KURAN





SELİM GÜLSATAR





SELİM HARTAVİ





SEMRA KARTAL





SERDAR İZOL





SERDAR KAPLAN





SERDAR TOKDEMİR





SERKAN OFLAZ





SEYYİD İSMAİL ÖZBEK





SEYYİT MÜCAHİT SEYYİD





SEZAYİ KOLSUZOĞLU





SIRACEDDİN ÇİFTÇİ





SİNAN AİŞEOĞLU





SİNAN AYHAN





SİNAN SATIŞ





SONGÜL BURUN





SÜLEYMAN ÇİÇEK





SÜLEYMAN DEVECİ





ŞAHİN ÇEVİK





ŞENOL CENGİZ





ŞERDİL KARAHAN





ŞEYHMUS EROL





ŞÜKRÜ TOPRAK





ŞÜKRÜ YÜKSEL





TAMER KIZILKAYA





TURGUT ÖZAL YAHLİZADE





UĞUR GÖNÜLLÜ





VİLDAN POLAT





YUSUF BADILLI





YUSUF EĞİLMEZ





YUSUF NABİOĞLU





ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL





ZEYNEL ABİDİN AĞABUGÜN





ZEYNEP MÜJDE SAKAR





ZÜLFÜKAR İZOL



