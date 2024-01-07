Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 13:11

Aile Destek zam geldi mi 2024? Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak, zamlandı mı?

Son dakika.... Aile Destek zam geldi mi, zamlandı mı? 2024 Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak soruları yeni yıl ile tekrar gündeme geldi. Aile Destek Programı ödemeleri her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilgililerin hesaplarına yatırılıyor. 2024 Ocak asgari ücret zammı sonrasında, ''Aile Destek Paketi zamlandı mı, zamlı ödemeler ne zaman yatacak?'' soruları yöneltilmeye başladı. İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

Aile Destek zam geldi mi 2024? Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak, zamlandı mı?
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Aile destek yardımı zam geldi mi 2024 Ocak? sorusu memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları ile beraber öne çıkan konulardan oldu. Ocak ayının gelmesiyle birlikte Aile Destek Ödemesi'nden yararlanan vatandaşlar Aile Destek Ödemesi zamlandı mı, ne zaman yatacak sorusana yanıt aramaya başladı. Memur maaş zammı ile engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı ödemeleri arttı. Peki, Aile Destek Yardımı zamlandı mı, Ocak ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, yanıtı… 

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, ZAMLANDI MI?

Memur ve emekli zammı ile birlikte gözler aile destek yardımına çevrildi. Ancak 2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN ZAMLI YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklama ile Aile Destek Yardımı 8 Aralık 2023 tarihinde hesaplara yatırılmaya başlamıştı.

Ocak ayı aile destek yardımının yatırılacağı tarihe yönelik bir açıklama bulunmuyor. 2024 Ocak aile destek ödeme tarihi açıklandığı zaman, haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Aile Destek
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