Ahmed Kutucu: 'Rüyada gibiyim'

Galatasaray'da Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, Konyaspor karşılaşmasında sonradan süre buldu ve sarı-kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı.
24 yaşındaki futbolcu, heyecanlı görüntüsü ile dikkat çekerken, karşılaşmanın ardından yeni takım arkadaşlarından büyük destek gördü.
Ahmed Kutucu'nun ise Konyaspor karşılaşmasının ardından, "Rüyada gibiyim. Bu formayı giymek benim için çok özel" dediği öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcu, heyecanlı görüntüsü ile dikkat çekerken, karşılaşmanın ardından yeni takım arkadaşlarından büyük destek gördü.
Ahmed Kutucu'nun ise Konyaspor karşılaşmasının ardından, "Rüyada gibiyim. Bu formayı giymek benim için çok özel" dediği öğrenildi.