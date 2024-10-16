Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Yarın Adıyaman'da okullar tatil mi?

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Peki, okullar yarın tatil mi?



5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Valilikler tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi.



YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da okulların bugün tatil edilmesinin ardından, 17 Ekim'de de tatil olup olmayacağı merak ediliyor.



Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.



ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle tedbir amacıyla Malatya ve Elazığ'da eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmişti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Vali Osman Varol'un talimatlarıyla örgün, yaygın ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.



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