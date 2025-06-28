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A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan 2. galibiyet!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ikinci hafta, 3.maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

calendar 28 Haziran 2025 20:48 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 20:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan 2. galibiyet!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Macaristan'da Arena Burgas'ta oynanan mücadelede millilerimiz, rakibini 25-20, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.

Türkiye, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 2. haftadaki dördüncü ve son maçında 29 Haziran Pazar günü Fransa ile karşılaşacak.

 Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Nicolas Casado (Arjantin)

Bulgaristan: Iliya Petkov, Simeon Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, Aleksandar Nikolov (Bozhilov, Zhelev, Atanasov, Dimitrov, Palev, Preslav Petkov, Tatarov)

Türkiye: Mert Matic, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar)


Setler: 20-25, 20-25, 21-25

Süre: 83 dakika


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