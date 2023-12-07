8 Aralık 2023 dünya ne günü: Dünya Brownie Günü

Dünya Gençlik İnsan Hakları Günü: Gençlerin Güçlenmesi ve Haklarına Saygı
Dünya genelinde milyonlarca genç, çeşitli konularda karşılaştıkları zorluklarla mücadele ediyor. Eğitim, istihdam, sağlık, eşitlik gibi konularda gençlerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak adına bu özel gün düzenleniyor.
BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre, her bireyin eşit ve özgür bir şekilde yaşama, eğitim alma, çalışma, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi temel haklara sahip olma hakkı bulunmaktadır. Gençlik İnsan Hakları Günü, bu hakların genç nesiller tarafından benimsenmesini ve savunulmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.
Bugün, dünya genelinde çeşitli etkinlikler, konferanslar ve sosyal medya kampanyalarıyla gençlerin seslerini duyurabilecekleri bir platform sunulacak. Ayrıca, gençlik odaklı projeler ve inisiyatifler desteklenerek gençlerin potansiyellerini geliştirmelerine katkı sağlanacak.
Bu özel günde, gençlerin katılımı ve liderliği, toplumların daha sürdürülebilir, adil ve kapsayıcı bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olacak önemli bir unsurdur. 8 Aralık: Tarihte bugün1869 - Birinci Vatikan Konsili'nin ilk oturumu yapıldı.
1907 - V. Gustav, İsveç kralı oldu.
1914 - Birleşik Krallık ile Alman İmparatorluğu arasında Falkland Adaları Muharebesi gerçekleşti.
1980 - John Lennon, New York'ta kaldığı otelin önünde vurularak öldürüldü.
1991 - Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulması için Rusya, Ukrayna ve Belarus arasında anlaşma imzalandı.
Aralık Ayının Önemli Günleri 2023
Aralık ayının önemli ve özel günleri
1 Aralık
Dünya AIDS Günü
Dünya Kırmızı Elma Yeme Günü
3 Aralık
Dünya Engelliler Günü
4 Aralık
Dünya Madenciler Günü
5 Aralık
Kadın Hakları Günü
Dünya Ninja Günü
Türk Kahvesi Günü
Dünya Toprak Günü
Dünya Mühendisler Günü
6 Aralık
Dünya Özür Dileme Günü
7 Aralık
Uluslararası Sivil Havacılık Günü
Mevlana Haftası (7-17 Aralık)
8 Aralık
Dünya Brownie Günü
10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü
11 Aralık
Dünya Dağ Günü
12 Aralık
Yerli Malı Haftası (12 – 18 Aralık)
Mağazacılar Günü
13 Aralık
Dünya Keman Günü
14 Aralık
Dünya Maymunlar Günü
Ücretsiz Kargo Günü
15 Aralık
Dünya Çay Günü
21 Aralık
Kış Gündönümü (Kuzey Yarım Küre için) – En Uzun Gece
Dünya Kooperatifçilik Günü
18 Aralık
Uluslararası Göçmenler Günü
25 Aralık
Noel
Dünya Forma Günü
27 Aralık
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
31 Aralık
Yılbaşı
Kısa bir not: Unutulmaması gereken bir diğer önemli gün, kişisel olarak sizin veya sevdikleriniz için özel olan özel günlerdir. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi kişisel anılar ve etkinlikler de önemli günler olarak kabul edilir. Özel günleri not almak ve hatırlamak için kişisel bir takvim kullanmak faydalı olabilir.
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