8 Aralık 2023 dünya ne günü: Dünya Brownie Günü

1869 - Birinci Vatikan Konsili'nin ilk oturumu yapıldı.



1907 - V. Gustav, İsveç kralı oldu.



1914 - Birleşik Krallık ile Alman İmparatorluğu arasında Falkland Adaları Muharebesi gerçekleşti.



1980 - John Lennon, New York'ta kaldığı otelin önünde vurularak öldürüldü.



1991 - Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulması için Rusya, Ukrayna ve Belarus arasında anlaşma imzalandı.



Aralık Ayının Önemli Günleri 2023



Aralık ayının önemli ve özel günleri



1 Aralık



Dünya AIDS Günü



Dünya Kırmızı Elma Yeme Günü



3 Aralık



Dünya Engelliler Günü



4 Aralık



Dünya Madenciler Günü



5 Aralık



Kadın Hakları Günü



Dünya Ninja Günü



Türk Kahvesi Günü



Dünya Toprak Günü



Dünya Mühendisler Günü



6 Aralık



Dünya Özür Dileme Günü



7 Aralık



Uluslararası Sivil Havacılık Günü



Mevlana Haftası (7-17 Aralık)



8 Aralık



Dünya Brownie Günü



10 Aralık



Dünya İnsan Hakları Günü



11 Aralık



Dünya Dağ Günü



12 Aralık



Yerli Malı Haftası (12 – 18 Aralık)



Mağazacılar Günü



13 Aralık



Dünya Keman Günü



14 Aralık



Dünya Maymunlar Günü



Ücretsiz Kargo Günü



15 Aralık



Dünya Çay Günü



21 Aralık



Kış Gündönümü (Kuzey Yarım Küre için) – En Uzun Gece



Dünya Kooperatifçilik Günü



18 Aralık



Uluslararası Göçmenler Günü



25 Aralık



Noel



Dünya Forma Günü



27 Aralık



Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü



31 Aralık



Yılbaşı



Kısa bir not: Unutulmaması gereken bir diğer önemli gün, kişisel olarak sizin veya sevdikleriniz için özel olan özel günlerdir. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi kişisel anılar ve etkinlikler de önemli günler olarak kabul edilir. Özel günleri not almak ve hatırlamak için kişisel bir takvim kullanmak faydalı olabilir.

Dünya genelinde milyonlarca genç, çeşitli konularda karşılaştıkları zorluklarla mücadele ediyor. Eğitim, istihdam, sağlık, eşitlik gibi konularda gençlerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak adına bu özel gün düzenleniyor.BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre, her bireyin eşit ve özgür bir şekilde yaşama, eğitim alma, çalışma, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi temel haklara sahip olma hakkı bulunmaktadır. Gençlik İnsan Hakları Günü, bu hakların genç nesiller tarafından benimsenmesini ve savunulmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.Bugün, dünya genelinde çeşitli etkinlikler, konferanslar ve sosyal medya kampanyalarıyla gençlerin seslerini duyurabilecekleri bir platform sunulacak. Ayrıca, gençlik odaklı projeler ve inisiyatifler desteklenerek gençlerin potansiyellerini geliştirmelerine katkı sağlanacak.Bu özel günde, gençlerin katılımı ve liderliği, toplumların daha sürdürülebilir, adil ve kapsayıcı bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olacak önemli bir unsurdur.