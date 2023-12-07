Haber Tarihi: 07 Aralık 2023 12:16 - Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 12:16

8 Aralık 2023 dünya ne günü: Dünya Brownie Günü

Bugün, 8 Aralık 2023 tarihinde Dünya Gençlik İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, gençlerin haklarına vurgu yaparak onların güçlenmesini ve toplumlarına daha etkin bir şekilde katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

8 Aralık 2023 dünya ne günü: Dünya Brownie Günü
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Dünya Gençlik İnsan Hakları Günü: Gençlerin Güçlenmesi ve Haklarına Saygı
Dünya genelinde milyonlarca genç, çeşitli konularda karşılaştıkları zorluklarla mücadele ediyor. Eğitim, istihdam, sağlık, eşitlik gibi konularda gençlerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak adına bu özel gün düzenleniyor.

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre, her bireyin eşit ve özgür bir şekilde yaşama, eğitim alma, çalışma, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi temel haklara sahip olma hakkı bulunmaktadır. Gençlik İnsan Hakları Günü, bu hakların genç nesiller tarafından benimsenmesini ve savunulmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bugün, dünya genelinde çeşitli etkinlikler, konferanslar ve sosyal medya kampanyalarıyla gençlerin seslerini duyurabilecekleri bir platform sunulacak. Ayrıca, gençlik odaklı projeler ve inisiyatifler desteklenerek gençlerin potansiyellerini geliştirmelerine katkı sağlanacak.

Bu özel günde, gençlerin katılımı ve liderliği, toplumların daha sürdürülebilir, adil ve kapsayıcı bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olacak önemli bir unsurdur.

8 Aralık: Tarihte bugün

1869 - Birinci Vatikan Konsili'nin ilk oturumu yapıldı.

1907 - V. Gustav, İsveç kralı oldu.

1914 - Birleşik Krallık ile Alman İmparatorluğu arasında Falkland Adaları Muharebesi gerçekleşti.

1980 - John Lennon, New York'ta kaldığı otelin önünde vurularak öldürüldü.

1991 - Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulması için Rusya, Ukrayna ve Belarus arasında anlaşma imzalandı.

Aralık Ayının Önemli Günleri 2023

Aralık ayının önemli ve özel günleri

1 Aralık

Dünya AIDS Günü

Dünya Kırmızı Elma Yeme Günü

3 Aralık

Dünya Engelliler Günü

4 Aralık

Dünya Madenciler Günü

5 Aralık

Kadın Hakları Günü

Dünya Ninja Günü

Türk Kahvesi Günü

Dünya Toprak Günü

Dünya Mühendisler Günü

6 Aralık

Dünya Özür Dileme Günü

7 Aralık

Uluslararası Sivil Havacılık Günü

Mevlana Haftası (7-17 Aralık)

8 Aralık

Dünya Brownie Günü

10 Aralık

Dünya İnsan Hakları Günü

11 Aralık

Dünya Dağ Günü

12 Aralık

Yerli Malı Haftası (12 – 18 Aralık)

Mağazacılar Günü

13 Aralık

Dünya Keman Günü

14 Aralık

Dünya Maymunlar Günü

Ücretsiz Kargo Günü

15 Aralık

Dünya Çay Günü

21 Aralık

Kış Gündönümü (Kuzey Yarım Küre için) – En Uzun Gece

Dünya Kooperatifçilik Günü

18 Aralık

Uluslararası Göçmenler Günü

25 Aralık

Noel

Dünya Forma Günü

27 Aralık

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

31 Aralık

Yılbaşı

Kısa bir not: Unutulmaması gereken bir diğer önemli gün, kişisel olarak sizin veya sevdikleriniz için özel olan özel günlerdir. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi kişisel anılar ve etkinlikler de önemli günler olarak kabul edilir. Özel günleri not almak ve hatırlamak için kişisel bir takvim kullanmak faydalı olabilir.
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