4. Çeyrek Bilanço Tarihleri: 2023/2024 Bilanço Tarihleri

Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceğiz.



Buna göre 2023 yılının dördüncü çeyrek bilançoları ocak ayının son haftası açıklanmaya başlanacak.



Banka, finans ve sigorta hariç Borsa şirketlerinin finansal raporlarının KAP'a gönderim süreleri ötelendi.



Şirketlerde konsolide olan bilançolar 9 mayıs, konsolide olamayanlar 20 mayıs tarihine kadar açıklanacak.



Bankalarda ise konsolide olan bilançolar 29 şubat, konsolide olamayanlar 11 mart tarihine kadar açıklanacak.



⏰ Konsolide Olmayan Şirketlerin Bilanço Tarihleri



Konsolide olmayan şirketlerin bilanço açıklamaları 20 Mayıs 2024'e kadar yapılacak. Yani bu tarihten sonra söz konusu şirketlerin mali durumlarına dair verileri gözden geçirebileceksin.



📈 Konsolide Olan Şirketlerin Bilanço Tarihleri



Konsolide olan şirketlerin bilançoları içinse son tarih 9 Mayıs 2024. Bu tarih sonrasında, bu şirketlerin mali durumlarına ve performanslarına dair kapsamlı bilgilere ulaşabileceksin.



İşte 4. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:



29 Ocak: Garanti Bankası

31 Ocak: Katılımevim

1 Şubat: Akbank

2 Şubat: Yapı Kredi

7 Şubat: Tofaş

8 Şubat: Aksigorta

13 Şubat: Tav Havalimanları

15 Şubat: Aksa Akirilik

16 Şubat: Albaraka

29 Şubat: Vestel Beyaz Eşya

1 Mart: Türk Hava Yolları

5 Mart: Aksa Enerji

6 Mart: Anadolu Efes,

11 Mart: BİM, Vestel Elektronik, Ülker

14 Mart: Mavi Giyim

15 Mart: Akenerji, Doğuş Otomotiv

9 Mayıs: Koza Altın, Koza Anadolu Madencilik



(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)

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