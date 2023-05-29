29 Mayıs bugün okullar tatil mi 2023? Bugün okul var mı, ders yapılacak mı? Üniversiteler tatil mi, açık mı?



Bugün (29 Mayıs) okul var mı sorusu, 2. tur seçimler nedeniyle gündeme gelen konulardan biri. 14 Mayıs seçimlerinin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Konuyla ilgili beklenen açıklama Bakan Özer'den geldi. Peki 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçimden sonraki okul var mı, ders yapılacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Özer, seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunun ertesi günü eğitim olmayacağını ifade etti. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak.2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak ve yaz tatili başlayacak. Telafi eğitimi deprem bölgesindeki öğrencilere verilecek ve zorunlu olmayacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.YÖK'ten üniversiteler tatil olup olmaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği soruları cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık' açıklamasını yaptı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından 29 Mayıs günü tüm yurtta okullar tatil edildi.Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullara eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara verilecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özer, okullar ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili olarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" ifadelerine yer verdi. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek.