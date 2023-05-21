29 Mayıs 2023 tatil mi ? 2. tur seçimden sonra okullar tatil mi?

29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi? 2.Tur seçim tarihi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen oylamanın akabinde merak konusu oldu. 15 Mayıs Pazartesi günü 09.30 itibariyle sandıkların yüzde 99.4'ünün açıldığını ifade eden YSK, Recep Tayyip Erdoğan'ın %49.40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44.90, Sinan Oğan'ın ise %5,2 oy aldığını açıkladı. Verilerde, seçimden çekilen Muharrem İnce'nin ise %0,44 aldığı bilgileri yer aldı. Peki, 29 Mayıs tatil mi 2023? 2. tur seçimden sonra okull tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününü tatil etmişti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerine yer vermişti.Seçimlerin 2. turundan sonraki gün olan 29 Mayıs Pazartesi gününün de tatil edileceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB tarafından açıklama yapıldıktan sonra haberimize eklenecektir."Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." dedi. Bu açıklamadan yola çıkarak seçim tatili 19 Mayıs tatili ile birleşmedi. Öğrenciler 16 Mayıs salı günü okullarda olacak. 19 Mayıs tatili haftanın son günü olan cuma gününe denk geliyor.Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı 2'inci tur seçimleri için bugün sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün itibarıyla başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullandığı noktalardan biri de Esenboğa Havalimanı oldu. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dış hatlar gidiş terminaline kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, havalimanında kurulan 8 sandıkta oylarını kullandı.Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun gerçekleştiği 14 Mayıs'ta yurt dışında seçmen sayısı 3 milyon 416 bin olarak açıklandı. 2'nci turda bu sayıya ilave olarak ilk kez oy kullanacak 2 bin 435 seçmen daha eklendi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 3 milyon 418 bin 435 seçmen 20-24 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek oylarını kullanacak.2. Tur seçimler sadece Cumhurbaşkanlığı için gerçekleşecek. Milletvekili seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü tamamlanan sonuçlara göre belirlenmiş ve tasdiklenmiş olacak.