Haber Tarihi: 27 Nisan 2025 14:40 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 14:40

28 Nisan: Yarın Okullar Tatil mi? İstanbul'da Okullar Tatil mi?

28 Nisan: Yarın Okullar Tatil mi? Bugün 27 Nisan 2025 Pazar ve hafta sonunun son gününde öğrenciler ile velilerin zihnindeki en önemli soru şu: 28 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi? Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, "28 Nisan İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını büyük bir merakla araştırıyorlar. Peki, yarın okullar tatil mi? 28 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

28 Nisan: Yarın Okullar Tatil mi? İstanbul'da Okullar Tatil mi?
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İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem sonrasında okullarda eğitime ara verilmişti. Sarsıntı sonrası artçı depremler devam ederken vatandaşlar endişe içerisinde günü tamamlıyor. Öğrencilerin gözü ise pazartesi günü okulların tatil durumuna çevrildi.

28 NİSAN: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 28 Nisan herhangi bir resmi tatil değildir. Nisan ayındaki resmi tatil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı idi. Dolayısıyla, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar normal eğitim ve öğretime devam edecektir. Yarın okullar tatil değildir ve öğrenciler derslerine her zamanki gibi başlayacaklardır. 28 Nisan'da okulların tatil olmaması, 2025 eğitim takviminde belirtilen normal işleyişin bir parçasıdır. Öğrencilerin ve velilerin bu durumu dikkate alarak haftalık planlarını yapmaları önemlidir.

28 NİSAN OKULLARDA DEPREM TATİLİ İHTİMALİ

23 Nisan'da yaşanan depremin ardından güvenlik nedeniyle eğitime 2 günlük ara verilmişti. Üniversitelerin de tatil olduğu 2 günün sona ermesinin ardından gözler pazartesi gününe çevrildi.

Şu an için herhangi bir açıklama bulunmazken pazar akşamı durum hakkında bilgilendirme yapılması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 28 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR MI?

İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler özellikle "28 Nisan İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyorlar. Ancak, İstanbul Valiliği tarafından 28 Nisan 2025 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Şu anki bilgilere göre, İstanbul'daki tüm okullar yarın normal eğitim ve öğretime devam edecektir. Herhangi bir tatil kararı alınması durumunda, İstanbul Valiliği resmi internet sitesi ve basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, aksi bir açıklama olmadığı sürece 28 Nisan'da İstanbul'da okullar açıktır.

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