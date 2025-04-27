28 Nisan: Yarın Okullar Tatil mi? İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 28 Nisan herhangi bir resmi tatil değildir. Nisan ayındaki resmi tatil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı idi. Dolayısıyla, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar normal eğitim ve öğretime devam edecektir. Yarın okullar tatil değildir ve öğrenciler derslerine her zamanki gibi başlayacaklardır. 28 Nisan'da okulların tatil olmaması, 2025 eğitim takviminde belirtilen normal işleyişin bir parçasıdır. Öğrencilerin ve velilerin bu durumu dikkate alarak haftalık planlarını yapmaları önemlidir.



28 NİSAN OKULLARDA DEPREM TATİLİ İHTİMALİ



23 Nisan'da yaşanan depremin ardından güvenlik nedeniyle eğitime 2 günlük ara verilmişti. Üniversitelerin de tatil olduğu 2 günün sona ermesinin ardından gözler pazartesi gününe çevrildi.



Şu an için herhangi bir açıklama bulunmazken pazar akşamı durum hakkında bilgilendirme yapılması bekleniyor.

İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler özellikle "28 Nisan İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyorlar. Ancak, İstanbul Valiliği tarafından 28 Nisan 2025 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Şu anki bilgilere göre, İstanbul'daki tüm okullar yarın normal eğitim ve öğretime devam edecektir. Herhangi bir tatil kararı alınması durumunda, İstanbul Valiliği resmi internet sitesi ve basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, aksi bir açıklama olmadığı sürece 28 Nisan'da İstanbul'da okullar açıktır.