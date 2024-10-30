2024 emlak vergisi 2 taksit ödemeleri ne zaman nasıl yapılır?

İlk taksit ödemeleri 1 Mart - 31 Mayıs arasında gerçekleşirken, şimdi gözler Kasım ayında yapılacak ikinci taksit ödemelerine çevrildi. Peki, 2024 emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır?

Emlak vergisi, isteyenler için peşin veya taksitle ödeme seçenekleri sunan bir vergidir. Yıl içinde iki taksitte ödenebilen bu verginin ikinci taksiti, 1 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Bu süre içinde vergi mükellefi olan ev sahipleri, ödemelerini yaparak borçlarını kapatabilirler.

Emlak vergisi ödemeleri, mükelleflerin tercihlerine göre farklı yöntemlerle yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası veya sicil numarası kullanarak online olarak vergi borçları ödenebiliyor. E-Devlet üzerinden birçok belediyenin hizmetleriyle sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabilir.

Ödemeler, belediyelerin veznelerine gidilerek yapılabileceği gibi posta çeki, e-belediye sisteminden kredi kartı ile veya bankalara havale ve EFT yoluyla da yapılabiliyor.