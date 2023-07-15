2023 Okullar ne zaman açılacak? 2024 MEB Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bu yıl 16 Haziran'da sona erecek. Deprem bölgesinde okulların geç açılması sebebiyle öğrencilerin kayıplarını gidermek amacıyla yazın telafi eğitimi uygulanacak. Dönem sonu yaklaşırken öğrencileri karne heyecanı sardı. Eğitim yılı genellikle Eylül ayında başlarken Haziran ayında sona eriyor. Öğrenciler, en uzun soluklu tatil olarak bilinen yaz tatilinin keyfini çıkaracak. Yaz tatili bir sonraki eğitim dönemi başlangıcına kadar sürecek. Peki 2023-2024 okullar ne zaman açılacak?MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalacağını duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi: İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere" denildi.Takvime göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada " 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran'da sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak.Yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak ve 3 ay sürecek.Okullarda birinci dönemin başlangıcı 12 Eylül 2022Birinci dönem ara tatili 14-18 KasımYarıyıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat 2023 (deprem sonrası 20 Şubat'ta okullar açıldı)İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması 16 Haziran 2023