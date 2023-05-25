2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bu yıl 16 Haziran'da sona erecek. Deprem bölgesinde okulların geç açılması sebebiyle öğrencilerin kayıplarını gidermek amacıyla yazın telafi eğitimi uygulanacak. Dönem sonu yaklaşırken öğrencileri karne heyecanı sardı. Eğitim yılı genellikle Eylül ayında başlarken Haziran ayında sona eriyor. Öğrenciler, en uzun soluklu tatil olarak bilinen yaz tatilinin keyfini çıkaracak. Yaz tatili bir sonraki eğitim dönemi başlangıcına kadar sürecek. Peki 2023-2024 okullar ne zaman açılacak?Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini duyurmadı. Geçtiğimiz 2022 yılında okullar 12 Eylül'de 1. döneme başlamıştı. Bu yılda yaz tatilinin 90 gün süreceği dikkate alınırsa okulların Eylül ayının ikinci haftası açılması bekleniyor. Konuyla ilgil takvim yayınlandığında ara tatil ve sömestr tatili tarihleri de belli olacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada " 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız. Yani bu gecikmelere rağmen eğitim öğretimi 16 Haziran'da sona erdireceğiz. Ama yazın daha sonra açıklayacağımız kayıpların telafisiyle ilgili takviye edici eğitim programlarıyla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak.Yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak ve 3 ay sürecek.Okullarda birinci dönemin başlangıcı 12 Eylül 2022Birinci dönem ara tatili 14-18 KasımYarıyıl tatili 23 Ocak- 3 Şubat 2023 (deprem sonrası 20 Şubat'ta okullar açıldı)İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması 16 Haziran 2023