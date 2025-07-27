16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Yunanistan'ı 57-46 yendi

İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı takım, dörtlü turnuvanın ilk maçında Yunanistan'ı 57-46 yendi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milliler, turnuvadaki ilk müsabakada Yunanistan ile karşılaştı.
Başantrenör Nevriye Yılmaz yönetimindeki genç milliler, sahadan 57-46 galip ayrıldı.
Türkiye, turnuvadaki ikinci maçında yarın Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi C1 Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milliler, turnuvadaki ilk müsabakada Yunanistan ile karşılaştı.
Başantrenör Nevriye Yılmaz yönetimindeki genç milliler, sahadan 57-46 galip ayrıldı.
Türkiye, turnuvadaki ikinci maçında yarın Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi C1 Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.