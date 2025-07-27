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16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Yunanistan'ı 57-46 yendi

İstanbul'da düzenlenen dörtlü turnuvanın ilk maçında Yunanistan'ı 57-46 mağlup eden 16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi hazırlıklarına galibiyetle devam etti.

calendar 27 Temmuz 2025 00:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Yunanistan'ı 57-46 yendi
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İstanbul'da 20-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı takım, dörtlü turnuvanın ilk maçında Yunanistan'ı 57-46 yendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milliler, turnuvadaki ilk müsabakada Yunanistan ile karşılaştı.

Başantrenör Nevriye Yılmaz yönetimindeki genç milliler, sahadan 57-46 galip ayrıldı.

Türkiye, turnuvadaki ikinci maçında yarın Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi C1 Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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