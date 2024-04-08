Haber Tarihi: 08 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024 11:18

Kızıl Goncalar bugün, bu akşam var mı? 8 Nisan 2024 | Bugün Kızıl Goncalar var mı, hangi gün, ne zaman?

Kızıl Goncalar bugün, bu akşam var mı, hangi gün, ne zaman olduğu merak ediliyor. Kızıl Goncalar dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Kızıl Goncalar dizisinin bu akşamki bölümü yerine belgesel yayınlanıyor. Peki ama Kızıl Goncalar yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Nisan 2024 NOW yayın akışı

Kızıl Goncalar bugün, bu akşam var mı? 8 Nisan 2024 | Bugün Kızıl Goncalar var mı, hangi gün, ne zaman?
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Kızıl Goncalar 14. bölüm bu akşam var mı, saat kaçta' dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kanalların 8 Nisan 2024 Pazartesi TV yayın akışı listesi yayınlandı. Geçtiğimiz iki haftada Kızıl Goncalar yeni bölümü ekranlara gelmemişti. Dizi 4.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Nisan 2024 TV yayın akışı...

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızıl Goncalar yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 14. bölümü 8 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2024!

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Kızıl Goncalar

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:30 Korkma Ben Yanındayım

16:30 Yerli Sinema Prestij Meselesi

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

23:45 Korkma Ben Yanındayım

02:00 Kefaret

03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
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