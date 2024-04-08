Kızıl Goncalar 14. bölüm bu akşam var mı, saat kaçta' dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kanalların 8 Nisan 2024 Pazartesi TV yayın akışı listesi yayınlandı. Geçtiğimiz iki haftada Kızıl Goncalar yeni bölümü ekranlara gelmemişti. Dizi 4.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Nisan 2024 TV yayın akışı...



KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Kızıl Goncalar yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 14. bölümü 8 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.



FOX TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2024!



08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat



10:30 Kızıl Goncalar



12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri



12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası



13:30 Korkma Ben Yanındayım



16:30 Yerli Sinema Prestij Meselesi



19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber



20:00 Kızıl Goncalar



23:45 Korkma Ben Yanındayım



02:00 Kefaret



03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

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