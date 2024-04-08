Kızıl Goncalar 14. bölüm bu akşam var mı, saat kaçta' dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kanalların 8 Nisan 2024 Pazartesi TV yayın akışı listesi yayınlandı. Geçtiğimiz iki haftada Kızıl Goncalar yeni bölümü ekranlara gelmemişti. Dizi 4.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Nisan 2024 TV yayın akışı...
KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kızıl Goncalar yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 14. bölümü 8 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN 2024!
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Kızıl Goncalar
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:30 Korkma Ben Yanındayım
16:30 Yerli Sinema Prestij Meselesi
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
23:45 Korkma Ben Yanındayım
02:00 Kefaret
03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
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