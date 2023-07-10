Zamlı sigara fiyatları güncel 2023, yeni sigara zammı fiyatları
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2023 10:35 -
Güncelleme Tarihi:
10 Temmuz 2023 10:35
Zamlı sigara fiyatları güncel 2023, yeni sigara zammı fiyatları
Son dakika... Yeni zamlı sigara fiyatları 2023 belli oldu. Sigaraya zam geleceği haberleri konuşulmaya başlandı. Philip Morris sigara grubu 5 TL zamlandı. Dün de Winston sigara grubuna zam yapıldığı açıklandıktan sonra Winston grubu sigara fiyatlarının arttığı ifade edildi. 2023 zamlı sigara fiyatları sonrası hangi sigaranın kaç TL olduğu araştırılıyor. 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi oranı ile birlikte güncel zamlı sigara fiyatları araştırılıyor. Bu gelişme üzerine insanlar yeni sigara zamlarını ve fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte gelişmeler...
TürkiyeTekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına 5 lira zam geldiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, açıklamasında şunları söyledi ZAMLI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ 2023
Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Son dakika haberi geldi. Gelen haberde sigara fiyatlarına 5 liralık zam geldiğine yer verildi. Gelen zam ile birlikte JTİ grubunun fiyatının 40 liranın üzerine kadar çıktığı görülüyor. Peki JTi sigara fiyatları ne kadar oldu?
Tekenl Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar yaptığı son dakika açıklamasında sigaraya ÖTV zammının geldiğine yer verildi. ÖTV ve KDV zammı ile birlikte sigara fiyatlarına 5 liralık zam gelmiş oldu.
Philip Morris sigara grubu 5 TL zamlandı.
Twitter adresi üzerinden açıklama yapan Dündar, JTİ grubuna gelen zammı duyurdu. İşte gelen son dakika açıklaması ve güncel sigara fiyatı:
Win... Sl... 38 lira iken 43 liraya çıktı.
Win... Dar.. B... 38 lira iken 43 liraya çıktı.
Win... 39 lira iken 44 liraya çıktı.
Win.. Sl... 40 lira iken 45 liraya çıktı.
Win... Xs... 41 lira iken 46 liraya çıktı.
Cam.. Sle... 36.5 lira iken 41 liraya çıktı.
Cam... De... B... 36.5 lira iken 41 liraya çıktı.
Cam... 38 lira iken 43 liraya çıktı.
Mon... Car... Sl... 36.5 lira iken 41 liraya çıktı.
Mon.. Car... 37 lira iken 42 liraya çıktı.
İki harfli sigaranın fiyatı ise 36.5 lira ile 37 lira iken 41 ve 42 liraya çıktı.
Not: Basın yasası gereği sigara markalarının tam adı yerine kısaltmalarına yer verilmiştir.
ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Söz konusu zam 10 Temmuz 2023 tarihinden sonra geçerli olacak.
Esse grubu sigaralar hangileri?
Esse Brown (Ağır Slim Sigara & Esse Gold)
Esse'nin ağır slim sigarasıdır. Eski adı ile Esse Gold olarak bilinen serinin adı Brown olarak güncellenmiştir. 20 adet ince uzun slim sigara vardır. Esse serisi içerisinde içimi en ağır olan slim sigaradır. İçimi Marlboro Red ile yakındır. Hem ince uzun slim hem de aşırı doyurucu bir sigara istiyorsanız Brown serisi tercih edilmektedir. Çok ağır bir sigara olduğu unutulmamalıdır.
Esse Black (Orta-Ağır Slim Sigara)
Esse'nin orta ağır slim sigarasıdır. İçinde 20 adet ince uzun slim sigara vardır. Black serisi biraz orta ağır bir sigara olup slim sigara tercih edenler için biraz daha doyurucudur.
Esse Blue (Orta-Hafif Slim Sigara)
Esse'nin orta hafif slim sigarasıdır. İçinde 20 adet ince uzun slim sigara vardır. Esse'nin içimi rahat olan en iyi sigaraları arasındadır. Blue serisi daha fazla tercih edilmektedir.
Esse White (Hafif Slim Sigara)
Esse'nin en hafif slim sigarasıdır. İçinde 20 adet ince uzun slim sigara vardır. Piyasadaki en hafif sigaralardan birisidir. Hem slim hem de en hafif sigara arayanlar White serisini tercih etmektedir.
İşte Esse grubu sigara fiyatları
Esse grubu sigara fiyatları 5 TL zam sonrasında şöyle oluştu;
Esse White 40,00 TL Esse Black 40,00 TL Esse Brown 40,00 TL Esse Blue 40,00 TL Esse Xmell sigara fiyatı 40,00 TL Esse Reserv sigara fiyatı 42,00 TL
Kırmızı Marlboro Sigara Fiyatı
41,00 ₺
Marlboro Edge Blue Sigara Fiyatı
39,00 ₺
Marlboro Edge Sigara Fiyatı
39,00 ₺
Marlboro Edge Sky Sigara Fiyatı
39,00 ₺
Marlboro Touch Blue Sigara Fiyatı
40,00 ₺
Marlboro Touch Gray Sigara Fiyatı
40,00 ₺
Marlboro Touch Sigara Fiyatı
40,00 ₺
Marlboro White Sigara Fiyatı
40,00 ₺
Parliament Aqua Blue Slims
43,00 ₺
Parliament Midnight Blue Sigara Fiyatı
41,00 ₺
Parliament Sigara Fiyatı
42,00 ₺
Malboro Parliament Grubuna Ait Güncel Sigara Fiyat Listesi
Bat Grubu Sigaralar ve 12/04/2023 Güncel Sigara Fiyatları
2023 yılında Bat grubu sigaralarına ve tütünlerine de zam geldi. Haziran ayı itibariyle bat grubu sigara fiyatları şöyledir:
100 Gr Sarmalık Tütün (Tekel 2000) Sigara Fiyatı
65,00 ₺
50 Gr Sarmalık Tütün (Tekel 2000) Sigara Fiyatı
40,00 ₺
Kısa Lark Sigara Fiyatı
38,00 ₺
Kısa Maltepe Sigara Fiyatı
32,00 ₺
Kısa Samsun Sigara Fiyatı
32,00 ₺
Pall Mall Sigara Fiyatı
32,00 ₺
Rothmans (Tüm Sigaralar)
31,50 ₺
Rothmans Sigara Fiyatı
31,50 ₺
Tekel 2000 (Tüm Sigaralar) Sigara Fiyatı
31,50 ₺
Uzun Lark Sigara Fiyatı
38,00 ₺
Uzun Maltepe Sigara Fiyatı
32,00 ₺
Uzun Samsun Sigara Fiyatı
32,00 ₺
Viceroy Sigara Fiyatı
32,00 ₺
İşte aralarında Kent, Tekel, Samsun, Maltepe gibi sigaraların bulunduğu BAT grubunin sigara fiyatları
İşte 2023 Haziran zamlı sigara fiyat listesi şöyle:
Kent D Line sigara fiyatı (Blue - Grey) 38,00 TL
Kent D Range sigara fiyatı (Blue - REKL GreAMy - Blue Long - Grey Long) 38,00 TL
Kent sigara fiyatı (Dark Blue - Dark Blue long - Switch) 38,00 TL
Kent Blue, Grey, White 40,00 TL
Kent Slims sigara 42,00 TL
Rothmans sigara 36,50 TL
Tekel 2000 sigara 36,50 TL
Tekel 2000 (Kırmızı 50 / 100) 40,00 - 65,00 TL
Tekel 2001 sigara 36,50 TL
Viceroy sigara 37,00 TL
Pall Mall sigara 37,00 TL
Samsun sigara 37,00 TL
Maltepe sigara 37,00 TL
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ 2023
TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardından alkol ve tütün ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı belli oldu. Gelişme sonrasında sigara fiyatlarına hemen zam yapıldı. 6 Ocak 2023 tarihi itibariyle bazı markalara 4 TL civarında zam yapıldı.
Kent 33 TL Kent D-Range 33 TL Kent 35 TL Kent Slims 37 TL Rothmans 31.5 TL Tekel 2000 31.5 TL Tekel 2001 31.5 TL Viceroy 32 TL Pall Mall 32 TL Samsun 32 TL Maltepe 32 TL
JAPAN TOBACCI JTI SİGARALARI 2023
Winston Slender 34 TL Winston Dark Blue Deep Blue 34 TL Winston Slims 35 TL Winston 35 TL Winston Xsence 36 TL Camel Slender 33 TL Camel 34 TL Monte Carlos 33 TL LD 33 TL
PHILIP MORRIS SİGARALARI 2023
Marlboro Edge 35 ₺
Marlboro Edge Blue-Sky 35₺
Marlboro Touch Blue-Gray-White 36 ₺
Marldboro Red-Touch 37 ₺
Parlıament 38 ₺
Parlıament Mıdnıhgt blue 37 ₺
Murattı 35 ₺
Murattı Blu 34 ₺
Lark 34 ₺
Chesterfıeld 33 ₺
L&M 33 ₺
Marlboro Roll 50 30 ₺
TT SİGARALARI 2023
Violet Slims 34 TL Winner Slims 32 TL Winner Kısa 29 TL HD Slims 30 TL HD Red 29 TL HD Blue 29 TL HD Sky 29 TL HD Q Size 29 TL President 29 TL President Q Size 29 TL Vigor Cerulean 31 TL Point Blue Slims 29 TL Medley 27 TL MMC 28 TL Hazar 27 TL Toros 2005 27 TL
3.5 - 4.5 LİRA ZAM
Türkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.
Fiyat artışı sonrası en ucuz sigara 30 liraya çıkarken, zam oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.
ÖTV ZAMMININ AYRINTILARI
Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı
Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.
Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.
DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.
Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.
SİGARA BIRAKMA YOLLARI
Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.
Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.
Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.