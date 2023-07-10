Zamlı sigara fiyatları güncel 2023, yeni sigara zammı fiyatları

Son dakika haberi geldi. Gelen haberde sigara fiyatlarına 5 liralık zam geldiğine yer verildi. Gelen zam ile birlikte JTİ grubunun fiyatının 40 liranın üzerine kadar çıktığı görülüyor. Peki JTi sigara fiyatları ne kadar oldu?











Philip Morris sigara grubu 5 TL zamlandı.





Tekenl Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar yaptığı son dakika açıklamasında sigaraya ÖTV zammının geldiğine yer verildi. ÖTV ve KDV zammı ile birlikte sigara fiyatlarına 5 liralık zam gelmiş oldu.

Twitter adresi üzerinden açıklama yapan Dündar, JTİ grubuna gelen zammı duyurdu. İşte gelen son dakika açıklaması ve güncel sigara fiyatı:











Win... Sl... 38 lira iken 43 liraya çıktı.

Win... Dar.. B... 38 lira iken 43 liraya çıktı.





Win... 39 lira iken 44 liraya çıktı.





Win.. Sl... 40 lira iken 45 liraya çıktı.





Win... Xs... 41 lira iken 46 liraya çıktı.





Cam.. Sle... 36.5 lira iken 41 liraya çıktı.





Cam... De... B... 36.5 lira iken 41 liraya çıktı.





Cam... 38 lira iken 43 liraya çıktı.





Mon... Car... Sl... 36.5 lira iken 41 liraya çıktı.





Mon.. Car... 37 lira iken 42 liraya çıktı.





İki harfli sigaranın fiyatı ise 36.5 lira ile 37 lira iken 41 ve 42 liraya çıktı.





Not: Basın yasası gereği sigara markalarının tam adı yerine kısaltmalarına yer verilmiştir.





ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?





Söz konusu zam 10 Temmuz 2023 tarihinden sonra geçerli olacak.





Kırmızı Marlboro Sigara Fiyatı 41,00 ₺ Marlboro Edge Blue Sigara Fiyatı 39,00 ₺ Marlboro Edge Sigara Fiyatı 39,00 ₺ Marlboro Edge Sky Sigara Fiyatı 39,00 ₺ Marlboro Touch Blue Sigara Fiyatı 40,00 ₺ Marlboro Touch Gray Sigara Fiyatı 40,00 ₺ Marlboro Touch Sigara Fiyatı 40,00 ₺ Marlboro White Sigara Fiyatı 40,00 ₺ Parliament Aqua Blue Slims 43,00 ₺ Parliament Midnight Blue Sigara Fiyatı 41,00 ₺ Parliament Sigara Fiyatı 42,00 ₺

Sigaraya Zam Geldi! Güncel Sigara Fiyatları 2023 Listesi

Sigara Markası Fiyatı Camel sigarası 33,00 TL Camel Slender 32,00 TL Camel Yellow 100 gr tütün 55,00 TL Davidoff C Line Blue 33,00 TL Davidoff Slims (White, Ivory) 37,00 TL Kent Sigara Fiyatı 33,00 TL Kent slender blue fiyatı 33,00 TL Camel kısa kutu fiyatı 33,00 TL Kısa Parliament 37,00 TL LM sigarası 32,00 TL Marlboro 36,00 TL Marlboro Edge 34,00 TL Marlboro Edge Blue 34,00 TL Marlboro Edge Sky 35,00 TL Marlboro Touch 35,00 TL Marlboro Touch Blue 35,00 TL Marlboro Touch Blue 35,00 TL Marlboro Touch Gray 35,00 TL Marlboro Touch White 35,00 TL Marlboro White 35,00 TL Monte Carlo 32,00 TL Muratti fiyatı 39,00 TL Muratti Rosso 39,00 TL Parlement fiyat 37,00 TL Parliament Aqua Blue Slims 38,00 TL Parliament Midnight Blue 36,00 TL President 29,00 TL Uzun Parliament Sigara Fiyatı 2023 37,00 TL Winston 35,00 TL Winston Slender 38,00 TL Winston Slender Blue 38,00 TL

Bat Grubu Sigaralar ve 12/04/2023 Güncel Sigara Fiyatları

100 Gr Sarmalık Tütün (Tekel 2000) Sigara Fiyatı 65,00 ₺ 50 Gr Sarmalık Tütün (Tekel 2000) Sigara Fiyatı 40,00 ₺ Kısa Lark Sigara Fiyatı 38,00 ₺ Kısa Maltepe Sigara Fiyatı 32,00 ₺ Kısa Samsun Sigara Fiyatı 32,00 ₺ Pall Mall Sigara Fiyatı 32,00 ₺ Rothmans (Tüm Sigaralar) 31,50 ₺ Rothmans Sigara Fiyatı 31,50 ₺ Tekel 2000 (Tüm Sigaralar) Sigara Fiyatı 31,50 ₺ Uzun Lark Sigara Fiyatı 38,00 ₺ Uzun Maltepe Sigara Fiyatı 32,00 ₺ Uzun Samsun Sigara Fiyatı 32,00 ₺ Viceroy Sigara Fiyatı 32,00 ₺

TürkiyeTekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına 5 lira zam geldiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, açıklamasında şunları söylediSigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…Esse'nin ağır slim sigarasıdır. Eski adı ile Esse Gold olarak bilinen serinin adı Brown olarak güncellenmiştir. 20 adet ince uzun slim sigara vardır. Esse serisi içerisinde içimi en ağır olan slim sigaradır. İçimi Marlboro Red ile yakındır. Hem ince uzun slim hem de aşırı doyurucu bir sigara istiyorsanız Brown serisi tercih edilmektedir. Çok ağır bir sigara olduğu unutulmamalıdır.Esse'nin orta ağır slim sigarasıdır. İçinde 20 adet ince uzun slim sigara vardır. Black serisi biraz orta ağır bir sigara olup slim sigara tercih edenler için biraz daha doyurucudur.Esse'nin orta hafif slim sigarasıdır. İçinde 20 adet ince uzun slim sigara vardır. Esse'nin içimi rahat olan en iyi sigaraları arasındadır. Blue serisi daha fazla tercih edilmektedir.Esse'nin en hafif slim sigarasıdır. İçinde 20 adet ince uzun slim sigara vardır. Piyasadaki en hafif sigaralardan birisidir. Hem slim hem de en hafif sigara arayanlar White serisini tercih etmektedir.Esse grubu sigara fiyatları 5 TL zam sonrasında şöyle oluştu;Esse White 40,00 TLEsse Black 40,00 TLEsse Brown 40,00 TLEsse Blue 40,00 TLEsse Xmell sigara fiyatı 40,00 TLEsse Reserv sigara fiyatı 42,00 TLMalboro Parliament Grubuna Ait Güncel Sigara Fiyat Listesi2023 yılı Ocak ve Şubat ayında gelen sigara zamları ve 1 TL zam indirimi sonrasında aşağıda yer alan sigara markaları 2023 yılı Haziran ayı itibariyle karşılarında belirtilen fiyatlara satılmaktadır.2023 güncel sigara fiyat listesidir. Fiyatlara KDV Dahildir.2023 yılında Bat grubu sigaralarına ve tütünlerine de zam geldi. Haziran ayı itibariyle bat grubu sigara fiyatları şöyledir:İşte aralarında Kent, Tekel, Samsun, Maltepe gibi sigaraların bulunduğu BAT grubunin sigara fiyatlarıİşte 2023 Haziran zamlı sigara fiyat listesi şöyle:Kent D Line sigara fiyatı (Blue - Grey) 38,00 TLKent D Range sigara fiyatı (Blue - REKL GreAMy - Blue Long - Grey Long) 38,00 TLKent sigara fiyatı (Dark Blue - Dark Blue long - Switch) 38,00 TLKent Blue, Grey, White 40,00 TLKent Slims sigara 42,00 TLRothmans sigara 36,50 TLTekel 2000 sigara 36,50 TLTekel 2000 (Kırmızı 50 / 100) 40,00 - 65,00 TLTekel 2001 sigara 36,50 TLViceroy sigara 37,00 TLPall Mall sigara 37,00 TLSamsun sigara 37,00 TLTÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardından alkol ve tütün ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı belli oldu. Gelişme sonrasında sigara fiyatlarına hemen zam yapıldı.Lark: 34,00 TLLM: 33,00 TLMarlboro Edge Blue Sky: 35,00 TLMarlboro Edge: 35,00 TLMarlboro Red, Touch: 37,00 TLMarlboro Roll 50: 30,00 TLMarlboro Touch Blue, Grey, White: 36,00 TLMuratti 35,00 TLParliament Midnight Blue: 37,00 TLParliament: 38,00 TLKent (White): 29 TLKent D-Rang: 28 TLKent Slims (Black, Grey): 31 TLKent: 28 TLMaltepe: 28 TLPal Mall: 28 TLRothmans: 27,50 TLSamsun: 28 TLTekel 2000: 27,50 TLTekel 2001: 27,50 TLViceroy: 28 TLKent 33 TLKent D-Range 33 TLKent 35 TLKent Slims 37 TLRothmans 31.5 TLTekel 2000 31.5 TLTekel 2001 31.5 TLViceroy 32 TLPall Mall 32 TLSamsun 32 TLMaltepe 32 TLWinston Slender 34 TLWinston Dark Blue Deep Blue 34 TLWinston Slims 35 TLWinston 35 TLWinston Xsence 36 TLCamel Slender 33 TLCamel 34 TLMonte Carlos 33 TLLD 33 TLMarlboro Edge 35 ₺Marlboro Edge Blue-Sky 35₺Marlboro Touch Blue-Gray-White 36 ₺Marldboro Red-Touch 37 ₺Parlıament 38 ₺Parlıament Mıdnıhgt blue 37 ₺Murattı 35 ₺Murattı Blu 34 ₺Lark 34 ₺Chesterfıeld 33 ₺L&M 33 ₺Marlboro Roll 50 30 ₺Violet Slims 34 TLWinner Slims 32 TLWinner Kısa 29 TLHD Slims 30 TLHD Red 29 TLHD Blue 29 TLHD Sky 29 TLHD Q Size 29 TLPresident 29 TLPresident Q Size 29 TLVigor Cerulean 31 TLPoint Blue Slims 29 TLMedley 27 TLMMC 28 TLHazar 27 TLToros 2005 27 TLTürkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.Fiyat artışı sonrası en ucuz sigara 30 liraya çıkarken, zam oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldıAlkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.