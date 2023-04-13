Yüsra Geyik dans videosu ile olay oldu! İşte olay görüntüler

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Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteriyle şöhreti yakalayan ve halihazırda Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik, BluTV'nin önemli yapımlarından biri olan Bozkır dizisiyle gündemde.Hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazanan, başrollerini Yiğit Özşener ve Furkan Andıç'ın paylaştığı dizide Cemre Baysel, Yüsra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş ve Bülent Düzgünoğlu da yer alıyor.Bozkır dizisinin 2. sezonunda rol alan Yüsra Geyik, dizideki çıplak dansıyla sosyal medyayı salladı. Görenşer, "Aman Hüsnü görmesin" yorumunda bulundu.Başarılı oyuncu, dizinin yedinci bölümündeki o sahneyle çok konuşuldu.İşte o sahneden görüntüler...