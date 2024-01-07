Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 17:03

Yüksel Uzel neden öldü? Yüksel Uzel kimdir?

Yüksel Uzel, uzun süredir yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde hayatını kaybetti. Uzel'in cenazesi, kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul'a getirilecek. Peki, Yüksel Uzel neden öldü? Yüksel Uzel kimdir?

Yüksel Uzel neden öldü? Yüksel Uzel kimdir?
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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşında hayata veda eden Uzel, Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

YÜKSEL UZEL NEDEN ÖLDÜ?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan Yüksel Uzel, bu sabah vefat etti. Ünlü sanatçı bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Uzel'in cenazesi, defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul'a getirilecek.

Yüksel Uzel, merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en sevdiği sanatçılardan biriydi.

1997'de anevrizma nedeniyle uzun süre tedavi gören Yüksel Uzel, İsviçre'de art arda beyin ameliyatları geçirdikten sonra Dr. Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine sahneleri bırakarak Johannesburg'a yerleşti. Bu şehirde satın aldığı butik oteli işleten Uzel, pandemi döneminde sık sık Türkiye'ye geldi.

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin vefatıyla ilgili şunları söyledi: Annem, bu sabah erken hakka yürüdü. Yarın gece (Pazartesi) İstanbul'a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz.

YÜKSEL UZEL KİMDİR?

Asıl adı Yüksel Katmer olan Yüksel Uzel, anne tarafı Çerkes, baba tarafından Gürcü olarak 19 Nisan 1950'de dünyaya geldi. Uzel, babası erken yaşta hayatını kaybedince liseyi bıraktıktan sonra müzik kariyerine 1975'te İstanbul Belediye Konservatuvarı'ında korist olarak başladı.

2008'de iş adamı İhsan Börekçioğlu ile boşanan Yüksel Uzel, müzik kariyerinin yanı sıra bir sinema filminde rol aldı. Uzel; 1988'de Tarık Tarcan ile 'Islak Sokak'ta başrol oynadı.

YÜKSEL UZEL'İN ALBÜMLERİ

• Bir Seni,Bir Gülü Öptüm

• Yıllar Yorgun Ben Yorgun

• Al Aşkını Ver Gönlümü

• Benden Artık Bu Kadar

• Sensiz Bu Yaz
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